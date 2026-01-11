x close
Giurgiu: O femeie a născut, asistată de paramedici, într-o ambulanță SMURD

de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   21:15
Sursa foto: FB IGSU/Pe traseu, paramedicii au constatat că nașterea era iminentă și au oprit ambulanța pentru a acorda ajutor

O femeie însărcinată din localitatea Clejani a născut într-o ambulanță SMURD, în timp ce era transportată la spital, a anunțat ISU Giurgiu într-o postare pe Facebook.

„Pentru echipajul SMURD Mihăilești o intervenție s-a transformat într-un caz care avea să rămână în amintirea tuturor. O femeie însărcinată, din localitatea Clejani, acuza dureri și urma să nască, fiind preluată de paramedici pentru a fi transportată la spital”, au transmis reprezentanții ISU Giurgiu.

Pe traseu, paramedicii au constatat că nașterea era iminentă și au oprit ambulanța pentru a acorda ajutor.

„Pe drumul către unitatea medicală, echipajul și-a dat seama că nașterea era iminentă. Paramedicii au oprit în Bolintin Vale pentru a putea ajuta mama, iar comandantul de echipaj a solicitat sprijin. Mămica, în vârstă de 33 de ani, a născut chiar în ambulanță, asistată cu profesionalism și calm de paramedicii SMURD”, a precizat ISU Giurgiu.

La caz a ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

„Împreună, salvatorii au acordat îngrijirile necesare mamei și nou-născutului, apoi i-au transportat în siguranță la spital”, a mai transmis instituția.

ISU Giurgiu a precizat că nou-născutul a primit numele Petru Mihai și este al cincilea copil al familiei.

(sursa: Mediafax)

