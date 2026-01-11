Scandal în coaliție: PUSL cere demiterea ministrului de Externe Oana Țoiu. „A trădat fermierii români și interesul național”

x close
de Redacția Jurnalul    |    11 Ian 2026   •   10:45
Sursa foto: FB Oana Țoiu/Reprezentanții PUSL mai afirmă că vor continua să se opună oricăror decizii care afectează agricultura românească, producția autohtonă și IMM-urile

Tensiunile din interiorul Guvernului se amplifică după ce Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) a cerut public, duminică, demiterea ministrului Afacerilor Externe, Oana Țoiu, acuzând-o că a poziționat România împotriva propriilor fermieri în dosarul acordului comercial UE–Mercosur.

Într-un comunicat de presă transmis mass-media, PUSL susține că mandatul transmis de ministrul de Externe la nivel european, fără garanții ferme pentru protejarea agriculturii românești, reprezintă „o abandonare a interesului național” și o lovitură directă pentru zeci de mii de fermieri.

„Modul în care s-a procedat este inadmisibil, iar incompetența ministrului de Externe pune în pericol munca a zeci de mii de români”, se arată în poziția oficială a PUSL.

Formațiunea politică îi solicită premierului Ilie Bolojan să intervină „de urgență” și să transmită un semnal clar că România nu își sacrifică producătorii pentru decizii luate „în spatele ușilor închise”.

Reprezentanții PUSL mai afirmă că vor continua să se opună oricăror decizii care afectează agricultura românească, producția autohtonă și IMM-urile, avertizând că subiectul acordului UE–Mercosur riscă să devină un nou punct major de conflict politic în perioada următoare.

