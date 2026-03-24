RAR anunță o premieră europeană. Cum verifici dacă mașina e afectată de rechemări

Pentru început, proiectul vizează automobilele BMW și MINI, producătorul german fiind cel care a făcut primul pas și a furnizat datele necesare către RAR pentru implementarea sistemului. Practic, această colaborare a pus bazele mecanismului digital care permite verificarea instantanee a mașinilor. În același timp, RAR a lansat deja o invitație către alți producători auto să se alăture inițiativei, astfel încât sistemul să fie extins la cât mai multe mărci de automobile.

Pe scurt, înainte să primești undă verde pentru înmatriculare, mașina ta este „interogată” digital. Sau o poți face chiar tu scanând un cod QR prezent pe o pagină dedicată sau la RAR sau utilizând seria șasiului. Dacă apare vreo acțiune tehnică nerezolvată, nu mai treci mai departe până nu o rezolvi. Sună strict? Poate. Dar e exact genul de filtru care lipsea într-o piață unde multe automobile circulă fără să fi fost verificate serios vreodată. Partea bună — și probabil cea mai importantă pentru proprietari — este că intervențiile sunt complet gratuite. Da, zero lei.

Dacă automobilul tău intră într-o campanie de rechemare, mergi într-un service autorizat și problema se rezolvă fără costuri. Practic, primești o mașină mai sigură fără să scoți bani din buzunar. Și nu contează vârsta mașinii pe care vrei să o aduci de afară. Dacă și alți producători răspund invitației RAR, nu va dura mult până când toate automobilele importate vor trece prin același filtru.

