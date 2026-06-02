Alertă METEO imediată de vreme severă. Ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-06-2026 ora 19:40 până la : 02-06-2026 ora 21:00

In zona : Județul Brăila: Ianca, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Vădeni, Măxineni, Traian, Cireșu, Mircea Vodă, Zăvoaia, Galbenu, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Surdila-Greci, Scorțaru Nou, Racoviță, Făurei;

Județul Ialomiţa: Gârbovi, Manasia, Ion Roată, Armășești, Cocora, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Colelia, Ciocârlia;

Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica, Robeasca;

Județul Prahova: Fulga, Boldești-Gradiștea;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.



COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 19:05 până la : 02-06-2026 ora 20:00

In zona : Județul Prahova: Ciorani, Colceag, Drăgănești, Fulga, Balta Doamnei, Boldești-Gradiștea, Gherghița;

Județul Ilfov: Gruiu, Nuci;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-06-2026 ora 18:35 până la : 02-06-2026 ora 19:30

In zona : Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 2...4 cm. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...30 l/mp.

COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 18:00 până la : 02-06-2026 ora 19:30

In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Plopu;

Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Văcărești, Aninoasa, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Doicești, Finta, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Iedera, Ulmi, Cobia, Hulubești, Raciu, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Gura Foii, Șotânga;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm..

COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 17:30 până la : 02-06-2026 ora 19:00

In zona : Județul Prahova: Puchenii Mari, Ciorani, Albești-Paleologu, Colceag, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm.

