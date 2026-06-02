Alertă METEO imediată de vreme severă. Ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

Alertă METEO imediată de vreme severă. Ploi torențiale și vijelii. Iată lista localităților afectate

de Vali Deaconescu    |    02 Iun 2026   •   18:37
Hepta/Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 2...4 cm

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări de ploi torențiale și vijelii pentru mai multe județe.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-06-2026 ora 19:40 până la : 02-06-2026 ora 21:00

In zona : Județul Brăila: Ianca, Șuțești, Ulmu, Movila Miresii, Vădeni, Măxineni, Traian, Cireșu, Mircea Vodă, Zăvoaia, Galbenu, Jirlău, Salcia Tudor, Ciocile, Bordei Verde, Roșiori, Surdila-Găiseanca, Vișani, Gradiștea, Unirea, Tudor Vladimirescu, Râmnicelu, Gemenele, Romanu, Siliștea, Surdila-Greci, Scorțaru Nou, Racoviță, Făurei;
Județul Ialomiţa: Gârbovi, Manasia, Ion Roată, Armășești, Cocora, Alexeni, Grindu, Sfântu Gheorghe, Valea Măcrișului, Colelia, Ciocârlia;
Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Țintești, Gherăseni, Gălbinași, Balta Albă, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica, Robeasca;
Județul Prahova: Fulga, Boldești-Gradiștea;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...40 l/mp.
 

COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 19:05 până la : 02-06-2026 ora 20:00

In zona : Județul Prahova: Ciorani, Colceag, Drăgănești, Fulga, Balta Doamnei, Boldești-Gradiștea, Gherghița;
Județul Ilfov: Gruiu, Nuci;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 02-06-2026 ora 18:35 până la : 02-06-2026 ora 19:30

In zona : Județul Buzău: Pogoanele, Smeeni, Săgeata, Padina, Glodeanu-Siliștea, Glodeanu Sărat, Rușețu, Luciu, Brădeanu, C.a. Rosetti, Movila Banului, Scutelnici, Amaru, Mihăilești, Cilibia, Largu, Florica;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 25...35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 2...4 cm. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de 25...30 l/mp.

COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 18:00 până la : 02-06-2026 ora 19:30

In zona : Județul Prahova: Ploiesti, Băicoi, Brazi, Urlați, Boldești-Scăeni, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Plopeni, Bărcănești, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Florești, Blejoi, Măgureni, Scorțeni, Albești-Paleologu, Colceag, Berceni, Șirna, Râfov, Iordăcheanu, Păulești, Lipănești, Podenii Noi, Măgurele, Tomșani, Mănești, Cocorăștii Mislii, Dumbrăvești, Bălțești, Cocorăștii Colț, Plopu;
Județul Dâmboviţa: Târgoviște, Moreni, I. L. Caragiale, Cornești, Dragomirești, Răzvad, Băleni, Gura Ocniței, Dragodana, Bucșani, Voinești, Văcărești, Aninoasa, Tătărani, Gura Șuții, Comișani, Valea Lungă, Dărmănești, Vulcana-Pandele, Doicești, Finta, Glodeni, Nucet, Ocnița, Mănești, Brănești, Sălcioara, Dobra, Iedera, Ulmi, Cobia, Hulubești, Raciu, Lucieni, Vlădeni, Perșinari, Gura Foii, Șotânga;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm..

COD : GALBEN

Valabil de la : 02-06-2026 ora 17:30 până la : 02-06-2026 ora 19:00

In zona : Județul Prahova: Puchenii Mari, Ciorani, Albești-Paleologu, Colceag, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Baba Ana, Fulga, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Boldești-Gradiștea, Gherghița, Olari;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină 1...2 cm.
 

Subiecte în articol: ploi torenţiale Cod portocaliu
