Şeful Armatei, inculpat de DNA chiar în perioada semnării contractelor din programul SAFE

Generalul Gheorghiţă Vlad, șeful Statului Major al Apărării, a fost audiat, ieri, la Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia Militară, într-un dosar de trafic de influență și abuz în serviciu deschis pentru o faptă de anul trecut. Momentul audierii la DNA a generalului coincide chiar cu perioada în care România se grăbește să semneze cât mai multe contracte pentru apărare, în programul SAFE. Șeful Armatei a mers la sediul DNA, în calitate de suspect, în haine civile şi însoţit de avocat. Vlad Gheorghiță ar fi influențat obținerea unor avantaje de către fiica altui general, prin suplimentarea locurilor la Facultatea de Educație Fizică, dar astfel i-ar fi asigurat acesteia și angajarea ulterioară în Ministerul Apărării. De această intervenție au beneficiat 20 de studenți trecuți de la locurile cu taxă la cele bugetate, iar șeful Armatei ar fi semnat în locul ministrului Apărării. DNA a comunicat oficial că șeful Armatei a fost pus sub acuzare pentru complicitate la uzurparea funcției. În dosar ar mai fi implicați încă patru generali.

Conform DNA, generalul Vlad Gheorghiță ar fi intervenit pentru suplimentarea locurilor bugetate la Academia Națională de Educație Fizică și Sport, pentru a o ajuta pe fiica unui coleg general să obțină un loc fără plată la această instituție de învățământ superior, pe locurile dedicate militarilor. Aceasta urma să aibă acces automat la un loc de muncă în Armată, după finalizarea studiilor.

„La data de 02.06.2026, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, i-au adus la cunoștință generalului Vlad Gheorghiță, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat la nivelul acestui serviciu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit”, a transmis DNA.

În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță „ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N. Suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget”, se precizează în rechizitoriu.

20 de beneficiari ai intervenției

Procurorii DNA au menționat că respectivul document ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, iar prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale.

„Suspectului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală”, a menționat DNA. Mai mult, șeful Armatei ar fi semnat suplimentarea locurilor pentru studenți în locul ministrului Apărării.

Dosarul a fost deschis din toamna anului trecut, pentru angajări în sistemul militar. Până la audierea de ieri a șefului Armatei, procurorii DNA au făcut audieri și percheziții informatice, descoperind discuții care îl implicau și pe acesta.

Alte dosare, soluționate cu suspendare sau achitare

Supozițiile lansate în cazul audierii și a punerii sub acuzare a șefului Armatei Române sunt că acesta ar fi refuzat să semneze unul sau mai multe contracte pentru înarmare, din programul SAFE, sau că s-ar fi pregătit să respingă unele livrări de armament prin aceste contracte, pentru neconformitate, iar audierea la DNA ar fi o presiune care se face pentru ca șeful Armatei să nu blocheze aceste contracte.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a negat faptul că punerea sub acuzare a șefului Armatei ar avea legătură cu programul SAFE, dar și faptul că acesta ar fi semnat pentru suplimentarea locurilor bugetate la Facultatea de Educație Fizică în locul ministrului.

Zvonurile despre o posibilă legătură a audierii șefului Armatei la DNA și înzestrarea Armatei Române prin împrumuturile din programul SAFE s-au lansat pe baza coincidenței momentului anchetei cu perioada semnării contractelor.

Supozițiile s-au lansat și în contextul în care alte dosare în care au fost implicați miniștri, șefi ai Armatei sau generali s-au terminat cu pedepse cu suspendare, fiind folosite mai mult pentru „răfuieli” politice. Celebru a fost un dosar cunoscut în spațiul public sub denumirea „Case pentru generali”, care a vizat modul în care şi-au cumpărat locuinţele de serviciu fostul ministru şi alţi zece generali şi colonei, dar toate condamnările au fost cu suspendare.

În dosarul „Case pentru generali”, fostul ministru al Apărării Naționale, Corneliu Dobritoiu, a fost condamnat, pe 23 martie 2015, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), la un an de închisoare cu suspendare, tot pedepse cu suspendare primind și ceilalți inculpați din dosar: Francisc Radici şi Constantin Năstase doi ani, două luni şi 20 de zile; Sergiu Tudor Medar şi Ionel Vizitiu, un an; Gheorghe Rotaru, Gheorghe Gonciaruc şi Mihaela Matei, un an şi şase luni; Corneliu Duţă, un an şi două luni, iar Floarea Şerban şi Traian Pigui au fost achitaţi.

Și în cazul generalului Vlad Gheorghiță, mulți se așteaptă la o achitare sau cel mult la o pedeapsă cu suspendare, însă consecințele pentru acesta ar putea fi mai degrabă legate de imagine și ar putea aduce înlăturarea lui din funcție.