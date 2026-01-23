x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Renault anunță autonomia de 1.400 km: Captur trece pe GPL

Renault anunță autonomia de 1.400 km: Captur trece pe GPL

de Cătălin F. Vărzaru    |    23 Ian 2026   •   08:20
Renault anunță autonomia de 1.400 km: Captur trece pe GPL
Sursa foto: Prețul de start: 21.850 euro cu TVA

Renault aduce în România noua versiune Captur ECO-G 120, un SUV bi-fuel care combină puterea motorului de 1.2 litri și 120 CP cu economia GPL-ului.

Cu un rezervor de GPL de 50 litri și benzină de 48 litri, poți ajunge la 1.400 km fără oprire – perfect pentru drumurile lungi sau pentru oraș.

Accelerarea? 100 km/h în doar 12 secunde, cu transmisie manuală în 6 trepte. În plus, noul Captur vine cu tehnologie modernă de siguranță, camere 360°, sistem Vision 360 și camere pentru marșarier, plus un design aerodinamic inspirat de Clio.

Prețul de start: 21.850 euro cu TVA pentru versiunea Evolution, și aproximativ 23.950 euro pentru Techno. Renault Captur ECO-G 120 este combinația perfectă între eficiență, performanță și stil, oferind șoferilor români o alternativă inteligentă și prietenoasă cu buzunarul.

 

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: renault captur eco g 120 gpl
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri