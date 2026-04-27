Imagini spectaculoase de la Retro Parada Primăverii 2026: mașini rare și povești fascinante din ultimul secol

Retro Parada Primăverii 2026: spectacolul mașinilor istorice a cucerit Bucureștiul

Peste 200 de vehicule istorice au readus la viață farmecul automobilismului clasic, duminică, 26 aprilie 2026, în cadrul unuia dintre cele mai așteptate evenimente auto din România – Retro Parada Primăverii.

O călătorie în timp pe patru roți

Duminică, 26 aprilie 2026, pasionații de automobile clasice au avut parte de un adevărat spectacol vizual și cultural în Parcul Lumea Copiilor din București. Retro Parada Primăverii, organizată de Retromobil Club România – Filiala București, a marcat oficial deschiderea sezonului dedicat vehiculelor istorice.

Evenimentul a reunit peste 200 de autovehicule fabricate între anii ’20 și ’90, toate atestate conform standardelor internaționale. Vizitatorii au putut admira îndeaproape modele rare, atent restaurate, fiecare cu propria poveste și identitate.

„Cea mai spectaculoasă paradă de retromobile din Sectorul 4, desfășurată în Parcul Lumea Copiilor, a ajuns la final. O zi remarcabilă, în care eleganța de altădată, poveștile ascunse în fiecare detaliu și farmecul motoarelor clasice au transformat totul într-o veritabilă călătorie în timp. Un eveniment care rămâne în amintire prin stil, rafinament și pasiunea pentru frumos”, a anunțat Retromobil.

Modele rare care au atras toate privirile

Ediția din 2026 a impresionat printr-o selecție specială de 15 automobile veterane, fabricate între 1924 și 1940. Printre vedetele expoziției s-au numărat modele precum Morris Bullnose Cowley (1924), Aero Roadster 30 (1937) și Chrysler Royal (1937), dar și celebrele Jeep-uri Willys.

Publicul a fost atras și de mașinile românești de colecție – Dacia, ARO și IMS – simboluri ale industriei auto naționale. De asemenea, au fost expuse vehicule de mari dimensiuni, precum autobuzul Roman Diesel RD111 sau autospeciala SR Carpați 114.

O noutate a acestei ediții a fost prezentarea unor automobile istorice de competiție, o atracție rară pentru astfel de evenimente.

Un eveniment cu impact național

Ajunsă la cea de-a 28-a ediție, Retro Parada Primăverii își consolidează statutul de cel mai important eveniment dedicat vehiculelor istorice din România. În 2026, manifestarea s-a desfășurat simultan în 35 de orașe, reunind peste 2.500 de vehicule.

Evenimentul este susținut de autorități locale și parteneri privați și reprezintă una dintre cele mai ample inițiative culturale bazate pe voluntariat din țară, dedicată conservării patrimoniului auto.

O experiență pentru toate generațiile

Retro Parada nu este doar o expoziție, ci o experiență care unește generațiile. De la copii fascinați de designul retro, până la bunici care retrăiesc amintiri, evenimentul oferă o lecție vie despre evoluția tehnologiei și a stilului auto.

Atmosfera a fost una vibrantă, în care pasiunea pentru automobile s-a împletit cu dorința de a păstra vie istoria.

Povestea unei comunități dedicate patrimoniului auto

Înființat în 1998 de 21 de pasionați, Retromobil Club România a devenit cea mai importantă organizație de profil din țară, cu peste 5.000 de membri. Clubul joacă un rol esențial în restaurarea și conservarea vehiculelor istorice, contribuind la protejarea patrimoniului tehnic și cultural.

Din 2003, organizația este membră a Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), fiind singura autoritate națională care certifică vehicule istorice conform standardelor internaționale.

În peste două decenii de activitate, Retromobil a certificat peste 15.000 de vehicule și a dezvoltat o comunitate activă, cu zeci de filiale și sute de evenimente organizate anual.

Retro Parada Primăverii 2026 a reconfirmat faptul că pasiunea pentru automobilele clasice este mai vie ca niciodată. Evenimentul a oferit o ocazie rară de a vedea, într-un singur loc, istoria automobilului și de a descoperi frumusețea unei epoci apuse, dar niciodată uitate.

Foto Victor Stroe - Jurnalul - Retro Parada Primăverii 2026