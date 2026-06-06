Rețeta Espresso Martini: Cum prepari acasă unul dintre cele mai populare cocktailuri

Băutura îmbină cafeaua espresso cu vodcă și lichior de cafea, rezultând un echilibru între note amare, dulci și alcool. Spuma fină de la suprafață și textura catifelată au transformat Espresso Martini într-un cocktail clasic modern, prezent în meniurile localurilor elegante și urbane.

Originea rețetei este asociată Londrei anilor ’80, unde cocktailul a câștigat rapid popularitate. De atunci, au apărut numeroase variante, însă structura de bază a rămas aceeași: espresso proaspăt, gheață din abundență și agitare energică pentru obținerea texturii specifice.

Gustul este intens, cu accente de cafea prăjită, cacao și caramel, iar consistența ușor cremoasă contribuie la impresia de băutură sofisticată, în pofida ingredientelor relativ simple.

Rețeta Espresso Martini

Ingrediente

60 ml vodcă rece

30 ml espresso proaspăt preparat și ușor răcit

30 ml lichior de cafea

10–15 ml sirop de zahăr

gheață

3 boabe de cafea pentru decor

Mod de preparare

Espresso-ul se prepară în prealabil și se lasă câteva minute la răcit pentru a evita diluarea cocktailului.

Într-un shaker se adaugă gheață, vodcă, lichior de cafea, espresso și sirop de zahăr. Amestecul se agită energic timp de 15–20 de secunde, până când exteriorul shakerului devine rece și ușor condensat — etapă esențială pentru formarea spumei fine.

Cocktailul se strecoară apoi într-un pahar de tip martini. Decorul este completat, în mod tradițional, cu trei boabe de cafea.

Pentru un rezultat reușit este recomandat espresso proaspăt deoarece crema naturală contribuie la obținerea spumei caracteristice. De asemenea, temperatura cafelei influențează consistența finală, un espresso ușor răcit fiind ideal.

Lichiorul de cafea are un impact direct asupra gustului, variantele mai intense oferind un profil aromatic mai echilibrat. Cocktailul se servește imediat după preparare pentru a păstra spuma și aromele în forma lor optimă, potrivit a1.ro.