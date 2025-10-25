Retro Parada Toamnei 2025

Sâmbătă, 25.10.2025 între orele 10.00 şi 13.30 la rotonda din Parcul Lumea Copiilor au participat peste 200 de autovehicule istorice ale membrilor asociaţiei Retromobil Club România.

Au fost prezentate autoturisme atestate istoric după standardele FIVA fabricate între anii ’20 şi ’90 aflate în colecţia membrilor Retromobil Club România filiala Bucureşti şi nu numai.

