Retro Parada Toamnei 2025

de Victor Stroe    |    25 Oct 2025   •   17:21
Sursa foto: Victor Stroe

Retro Parada Toamnei 2025 a incheiat programul calendarului de evenimentele organizate în acest an.

Sâmbătă, 25.10.2025 între orele 10.00 şi 13.30 la rotonda din Parcul Lumea Copiilor au participat peste 200 de autovehicule istorice ale membrilor asociaţiei Retromobil Club România.
Au fost prezentate autoturisme atestate istoric după standardele FIVA fabricate între anii ’20 şi ’90 aflate în colecţia membrilor Retromobil Club România filiala Bucureşti şi nu numai.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

