România, raiul mașinilor furate: Rețelele care umplu țara cu fier vechi din Europa

Poliția Română a depistat anul trecut 1.193 de mașini furate dși vândute ca fiind second-hand pe site-urile de anunțuri din România, cu o o medie de trei pe zi.

Ce mașini vând hoții

Germania, Italia și Spania se află în fruntea preferințelor hoților de mașini, urmate de Marea Britanie și Belgia.

Totodată, Volkswagen se află în topul modelelor furate, urmat de Mercedes, BMW și Audi.

Mașinile intră prin Ungaria și Bulgaria, favorizate de intrarea României în Spațiul Schengen. Circa 20-30% sunt SUV-uri de lux, restul fiind modele comune, ușor de vândut.

Sfaturi de verificare

Instructorul auto Titi Cocean recomandă verificarea actelor originale ale mașinii, seria șasiului cu talonul și baza de date a Poliției Rutiere. El atrage atenția că dacă vânzătorul refuză aceste informații înseamnă că sunt probleme, potrivit observatornews.ro.