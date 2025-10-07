Salonul Auto București & Accesorii 2025: Cele mai noi inovații și premiere auto, timp de 6 zile la Romexpo

Un eveniment de top pentru industria auto românească

SAB & Accesorii 2025 are loc în Pavilionul B2 al Romexpo și zona exterioară adiacentă, oferind vizitatorilor o incursiune completă în lumea mobilității moderne. Profesioniști, entuziaști auto și publicul larg pot explora cele mai recente tendințe din industria auto-moto, tehnologii de vârf și soluții pentru transportul viitorului.

Programul oficial:

???? 7 octombrie: 12.00 – 19.00

???? 8 – 11 octombrie: 10.00 – 19.00

???? 12 octombrie: 10.00 – 18.00

Premiere și inovații la Salonul Auto București

Chiar dacă marii producători auto precum Dacia, Renault sau Grupul Stellantis lipsesc anul acesta, evenimentul compensează printr-o prezență solidă a altor branduri de renume: Alfa Romeo, BMW, BYD, Chery, Fiat, Ford, Hyundai, Honda, Kia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Subaru, Suzuki și Toyota.

Unul dintre punctele de atracție majore este oferta chinezilor de la BYD, care expun întreaga gamă de modele electrice și hibride disponibile pe piața românească. Vizitatorii pot admira SUV-ul 100% electric SEALION 7, dar și noile Seal 5 DM-i și Seal 6 DM-i, prezentate în premieră națională.

Ford România și Chery, printre vedetele ediției 2025

Ford România, unul dintre pilonii industriei auto locale, oferă o promoție specială: clienții care semnează un contract pentru un model 100% electric pot câștiga o stație de încărcare oferită de ENGIE.

De asemenea, producătorul chinez Chery, nou intrat pe piața românească, se remarcă printr-un stand impresionant, unde prezintă o gamă completă de SUV-uri moderne, ce îmbină designul sofisticat cu tehnologia avansată.

Accent pe mobilitatea electrică și tehnologiile viitorului

Mobilitatea electrică rămâne tema centrală a Salonului, reflectând tendințele globale ale industriei. Pe lângă autoturisme, vizitatorii pot descoperi scutere, biciclete electrice, stații de încărcare și soluții AI pentru managementul traficului și smart city.

Bilete și acces

????️ Prețul biletului: 80 lei

???? Copiii sub 7 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit (pe baza unui document doveditor).

Expozanți și zone tematice

Peste 600 de branduri din domeniul auto, al echipamentelor, pieselor, spălătoriilor self-service și accesoriilor participă la SAB 2025. În plus, există standuri dedicate autorităților locale, unde sunt prezentate cele mai noi soluții pentru transport urban inteligent.

O atracție deosebită o reprezintă zona de automobile istorice — o expoziție cu vehicule rare, unice, pregătită de Clubul Vehiculelor de Epocă.

