Avertismentul ELCEN: posibila fuziune cu Termoenergetica poate genera riscuri semnificative și blocaje investiționale

Comunicatul vine după ce noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că ar fi bine ca ELCEN să vină la Primăriei Caăpitalei prin fuziunea cu Termoenergetic.

ELCEN a transmis că reorganizarea sistemului de termoficare al Capitalei poate duce la riscuri majore, în lipsa unei analize amănunțite, inclusiv la blocarea/ întârzierea investițiilor aflate în derulare sau la afectarea consumatorilor.

Furnizorul de energie menționează că are un rol strategic în securitatea energetică a Bucureștiului și a Sistemului Energetic Național, iar în prezent se află „într-un amplu proces de modernizare și retehnologizare, susținut prin programe de investiții esențiale pentru creșterea eficienței energetice, reducerea emisiilor și menținerea siguranței în alimentare.”

Finalizarea acestor investiții reprezintă o prioritate strategică, cu impact direct asupra calității serviciului public de termoficare și, implicit, asupra costurilor suportate de consumatori. “O preluare realizată în lipsa rezolvării problemelor structurale din sistemul de termoficare – în special cele legate de pierderi și disciplina financiară – ar transfera riscurile fără a rezolva cauzele”, susține ELCEN.

Punctual, riscuri identificate de către ELCEN vizează:

● blocarea sau întârzierea investițiilor ELCEN aflate în derulare;

● riscuri asupra finanțărilor contractate prin Fondul pentru Modernizare;

● întârzierea sau blocarea proiectelor-pilot și a inițiativelor demonstrative, inclusiv a celor din domeniul geotermal și al tehnologiilor inovatoare pentru producerea și stocarea energiei, cu impact asupra diversificării mixului energetic;

● afectarea gravă a capacității ELCEN de a livra agent termic și energie electrică în condiții de siguranță.

Astfel de efecte ar avea consecințe directe asupra funcționării sistemului de termoficare al Capitalei și asupra siguranței alimentării cu energie în București și în SEN, se mai pfrecizează în comunicatul companiei.

“Riscurile majore la adresa stabilității financiare a ELCEN sunt generate din disfuncționalități externe ce nu țin de activitatea de producție, ci din neasigurarea de către PMB/Termoenergetica a plăților aferente energiei termice livrate în sistemul de termoficare. În lipsa achitării integrale și la timp a contravalorii energiei termice, se creează dezechilibre financiare care nu reflectă performanța ELCEN, ci impredictibilitate financiară generată de PMB/Termoenergetica cu risc de insolventa/faliment”.

Conform datelor publicate pe site-ul ELCEN, furnizorul de agent termic are de recuperate aproape 1,48 miliarde de lei de la distribuitorul de agent Termic, societatea Termoenergetica.