Doar 4 pe pământ, 3 în România: The 7, în frac și smoking

BMW a prezentat la București două versiuni extrem de rare ale navei-amiral, fiecare produsă în doar patru exemplare la nivel mondial. Da, patru. Iar trei dintre ele ajung la vânzare în România. Noroc chior. Cele două combinații sunt genul care te fac să încetinești chiar și dacă te grăbești: Tanzanite Blue peste San Marino Blue Metallic și Space Silver peste Barcelona Blue. Elegant, discret, dar suficient de extravagant încât să-ți spună clar că nu e un Seria 7 „de flotă”.

La interior, BMW a echilibrat spectacolul exterior cu piele Merino în nuanțe Smoke White sau Amarone Brown, pentru că luxul adevărat nu țipă, șoptește. Fiind vorba de The 7, primești și jucăriile mari: BMW Theater Screen, portiere automate controlabile din aplicația MyBMW și tot arsenalul high-tech care transformă bancheta spate într-un lounge mobil. Configurațiile two-tone sunt o premieră absolută pentru gama BMW și fac parte din universul BMW Individual, unde ai, atenție, 135 de opțiuni de culoare.

Practic, șansele să mai vezi una identică sunt mai mici decât să prinzi semafor verde pe tot bulevardul Magheru. Locul ales pentru prezentare nu e deloc întâmplător. Athénée Palace, deschis în 1914, e mai vechi decât BMW însuși și respiră istorie auto. Iar acum, pentru câteva zile, istoria poartă siglă bavareză și două culori atent alese.