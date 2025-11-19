x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Auto Traficul auto, monitorizat permanent: Șoferii riscă amenzi mari pentru depășirea limitei de viteză

Traficul auto, monitorizat permanent: Șoferii riscă amenzi mari pentru depășirea limitei de viteză

de Redacția Jurnalul    |    19 Noi 2025   •   11:45
Traficul auto, monitorizat permanent: Șoferii riscă amenzi mari pentru depășirea limitei de viteză

Sute de camere video, instalate de autoritățile locale, vor supraveghea circulația rutieră, astfel că șoferii vitezomani vor fi depistați mai ușor.

Sistemul național e-SIGUR, lansat recent, integrează peste 700 de astfel de camere, precum și imaginile transmise de cetățeni, iar polițiștii vor putea aplica sancțiuni automat.

Explicațiile autorităților

Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, subliniază că platforma centralizată reduce nevoia de intervenție umană și crește eficiența monitorizării.

"Am insistat foarte mult să integrăm toate datele, să avem conexiuni, să avem date într-un singur loc, să fie procesate într-un loc automat, astfel încât resursa umană să fie mai puţin utilizată şi tehnologia prioritară", spune Bogdan Despescu, potrivit observatornews.ro.

Fostul șef al Brigăzii Rutiere București, Dumitru Jianu, speră că această extindere va determina șoferii să circule cu mai multă atenție și să reducă riscul de accidente.

"Se foloseşte o infrastructură deja existentă, deci cu costuri minime. Toţi conducătorii vor reduce viteza şi vor circula cu atenţie în zona acestor camere. Ceea ce va reduce considerabil riscul rutier", explică Dumitru Jianu.

În prezent, 266 de intersecții din București sunt monitorizate, iar imaginile sunt analizate în timp real de angajații primăriei și de un polițist rutier.

Reacțiile șoferilor sunt mixte: unii consideră că măsurile sunt abuzive, în timp ce alții apreciază că acestea vor crește siguranța traficului.

Citește pe Antena3.ro

Proiectul se află în faza de dezbatere publică și, dacă va fi aprobat, noile reguli vor intra în vigoare imediat.

O parte din sumele provenite din amenzi vor fi folosți pentru cursuri de educație rutieră.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: amenzi soferi viteza
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri