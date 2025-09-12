Viitorul rămâne electric. Premierele de la München

Un SUV electric care promite până la 805 km autonomie și încărcare la 400 kW. Practic, bagi cablul, te duci să bei o halbă, și când te întorci, mașina are destulă energie cât să fugi până la Viena. Evident, fiind BMW, nu s-au mulțumit cu baterii mari. Au băgat și „Heart of Joy”, un computer care se ocupă de cum dansează mașina pe viraje. Dacă inginerii nu exagerează, ar putea fi primul SUV electric care să nu se simtă ca o mașină de spălat cu roți. Tot la standul BMW a apărut și Qualcomm, compania care de obicei face procesoare pentru telefoanele noastre. Acum s-au apucat de condus mașini în locul nostru.

Noul sistem Snapdragon Ride Pilot promite condus „hands-free” pe anumite trasee europene. Adică, în teorie, îți iei mâinile de pe volan și îți verifici e-mailurile. În practică, îți mai arunci un ochi, pentru că toți știm cum e cu promisiunile tehnologiei. Polestar a venit cu 5, un GT electric de 120.000 de euro, care nu va fi vândut nici în SUA, nici în China. Practic, suedezii spun: „Îl păstrăm doar pentru europenii care știu ce înseamnă un drum de coastă cu vânt rece și jazz în boxe”. Are până la 670 km autonomie și un design care îți dă impresia că te-ai născut direct în catalogul unui designer scandinav. Leapmotor, rebotezat pe piața noastră ca Lafa 5, e un hatchback compact care va fi produs chiar în Spania, la Zaragoza, dar chinezesc.

Două baterii la alegere, 52 sau 67 kWh, autonomie decentă, 215 cai. Mercedes a scos un GLC electric cu 713 km autonomie și interior vegan. MINI a venit cu două John Cooper Works făcute împreună cu Deus Ex Machina, unul electric, unul pe benzină - ca să fie clar că încă nu renunță complet la mirosul de benzină arsă. Volkswagen a adus conceptul ID. CROSS, un SUV compact care ar trebui să țină tinerii departe de Tesla Model Y, iar Renault a scos din joben o armată de modele retro-electrice, inclusiv Renault 5 și 4 E-Tech. BYD a prezentat încărcarea de 1.000 kW. Cică în cinci minute bagi 400 km de autonomie.

E genul de cifră care face toată lumea să spună „wow” și apoi să se întrebe cine o să plătească factura la curent. La final, ce rămâne? Europa scoate mașini tot mai bune, dar încă scumpe și cu mult marketing în jurul lor. Chinezii vin cu arme simple, ieftine și eficiente. Iar noi, șoferii, rămânem cu aceeași întrebare eternă: câți kilometri reali scoate bateria și cât trebuie să aștepți la încărcare?

