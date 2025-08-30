Volkswagen, condamnată în Brazilia la despăgubiri record pentru sclavie. Sute de angajați au muncit în condiții inumane

Instanța din São Paulo a decis, vineri, ca Volkswagen să plătească 30 de milioane de dolari pentru „daune morale colective”, într-unul dintre cele mai mari cazuri de exploatare prin muncă din istoria recentă a Braziliei.

Potrivit procurorilor, între 1974 -1986, circa 300 de muncitori au fost angajați la o fermă din statul Para, administrată de o subsidiară Volkswagen.

Oamenii erau forțați să defrișeze pădurea și să pregătească terenurile pentru pășuni, fiind supravegheați de gardieni înarmați.

Aceștia locuiau în adăposturi precare, primeau hrană insuficientă și erau ținuți în fermă printr-un sistem de îndatorare, fără acces la îngrijiri medicale, chiar și când s-au îmbolnăvit de malarie.

Judecătorul Otavio Bruno da Silva Ferreira a stabilit că probele demonstrează proprietatea Volkswagen asupra fermei iar tratamentul aplicat muncitorilor se încadrează în definiția legală a sclaviei.

„Sclavia este un trecut prezent și astăzi, ale cărei urme persistă în societatea braziliană, mai ales în relațiile de muncă”, a transmis magistratul.

Ancheta a început în 2019, după ce un preot local a predat autorităților documente adunate timp de decenii.

După mărturii suplimentare și verificări, procurorii au depus oficial acuzațiile în 2024.