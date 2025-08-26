x close
Germania, învinsă de SUA și China: Renunță VW la visul electric?

de Cătălin F. Vărzaru    |    26 Aug 2025   •   06:40
Volkswagen, odinioară campionul revoluţiei verzi, a decis recent să încline balanța... spre motorină și benzină? Planurile ambițioase pentru electrice au fost în teritoriu „recuperare istorică” – promise să eclipseze Tesla până în 2025 – dar visul s-a spulberat.

Probleme software, scepticism european și ofensiva puternică a chinezilor și-au spus cuvântul. În SUA, ID-urile VW nu au reuşit să stârnească entuziasm, iar în China cota de piață a fost luată pe sus de jucători locali puternici.

După Dieselgate, VW a pus toate ouăle în coșul EV, recâștigând reputația cu farurile levitate ale revoluției electrice. Însă strategia s-a împotmolit în realitate: mașinile s-au dovedit... prea scumpe, prea “glitchy”, iar consumatorul european a tras de volan spre alte branduri. Planul grandios pentru EV s-a oprit, iar viitorul rămâne... doar parțial electric.

O nouă eră? Mai degrabă o revenire la pământ cu zgomot de motor suave. Noul motto: „ID2 sub 25.000 € e viitorul, dar cu deschidere moderată.”

 

