7 moduri în care să-ți folosești instinctul pentru a-ți dezvolta afacerea

Când Howard Schultz a transformat Starbucks într-un imperiu global, nu a lăsat grupurile de focus să dicteze atmosfera. Apoi a refuzat oportunități care păreau perfecte pe hârtie pentru că ceva părea în neregulă. În cele din urmă s-a extins pe piețe despre care datele spuneau că vor eșua. Numerele au ajuns mai târziu.

Când Reed Hastings a transformat Netflix de la închirierea de DVD-uri la streaming, datele spuneau că afacerea era profitabilă datorită penalizărilor de întârziere. Instinctul lui spunea altceva.

Metoda Vibe inversează formula tradițională. Simți deciziile înainte de a le analiza. Te ghidezi rapid pe intuiție și lași datele să te valideze mai târziu.

Cei mai buni antreprenori lasă instinctul să conducă

Observă-ți energia înainte de a verifica indicatorii

Urmărește-te în timpul următoarei mari decizii. Umerii ți se încordează când ceva nu este în regulă. Respirația ți se schimbă. Te simți greu sau ușor. Aceste semnale ajung instantaneu, în timp ce analiza durează ore întregi. Corpul tău știe înaintea creierului.

Fii atent la modul în care oportunitățile aterizează în corpul tău. Mișcările corecte creează expansiune. Te simți energizat doar gândindu-te la ele. Cele greșite creează contracție și te simți epuizat înainte de a începeâ. Acest răspuns fizic prezice succesul mai bine decât orice model de proiecție.

Nu lăsa datele să-ți domine instinctele

Când foaia de calcul spune da iar instinctul tău spune nu, ai încredere în instinct. Când indicatorii indică pericol dar te simți tras înainte, urmează atracția. Primul tău instinct cunoaște de obicei răspunsul, iar concentrarea extremă asupra acelui semnal taie zgomotul.

Poate te gândești la un parteneriat care arată perfect pe hârtie. Termeni grozavi. Reputație solidă. Cifre impresionante. Dar fiecare conversație te lasă epuizat. Acesta este răspunsul tău. Poate că evaluezi o oportunitate cu randamente incerte, fără un model dovedit, dar nu te poți opri să te gândești la ea. Acel entuziasm înseamnă mai mult, așa că aprofundează-l.

Decide în funcție de ceea ce ai face oricum

Testul „oricum” dezvăluie adevărul. Elimină potențialele recompense. Ignoră beneficiile strategice. Elimină ceea ce crezi că ar trebui să-ți dorești. Ce rămâne? Succesul vine din a fi plătit pentru lucruri pe care îți place să le faci. Warren Buffet o spune simplu: „Fă ceea ce ai face gratuit. A avea pasiune pentru ceea ce faci este cel mai important lucru.”

Unele decizii par inevitabile. Știi că le vei lua în cele din urmă dar momentul variază, în timp ce direcția rămâne constantă. Nu mai negocia cu inevitabilul. Când simți acea atracție, mișcă-te rapid. Formula curajului funcționează atunci când ai încredere în tine mai întâi.

Ai încredere în corpul tău înainte de creier

Semnalele fizice nu mint. Sistemul tău nervos procesează informațiile mai repede decât gândirea conștientă. Pieptul strâns înseamnă nu. Certitudinea calmă înseamnă da. Gândurile rapide înseamnă pauză. Vederea clară înseamnă a continua. Învață limbajul specific al corpului tău. Poate că ai dureri de cap înainte de deciziile proaste. Poate că stomacul ți se strânge când ceva nu este în regulă. Urmărește aceste tipare și transformă-le în instrumentul tău de luare a deciziilor.

Paralizia analizei ucide visele. Poți găsi întotdeauna motive să aștepți, mai multe date de adunat, mai multe opinii de căutat. Stabilește un termen limită pentru o decizie, adună informații de bază, apoi analizează-le. Ce i-ai spune celui mai bun prieten al tău să facă? Ce alegere te face să te simți mai viu? Acesta este răspunsul tău.

Susține mișcarea chiar și atunci când nu are sens

Privește la orice companie revoluționară. Povestea fondatoare nu are niciodată sens logic. Netflix trimitea DVD-uri prin poștă când Blockbuster domina. Airbnb lasă străini să doarmă în casa ta. Tesla face mașini electrice când toată lumea spunea că vor eșua. Reed Hastings a spus: „Trebuie să simți că poți să sari dintr-un avion pentru că ești încrezător că vei prinde o pasăre zburând.”

Cele mai bune oportunități par nebunești la început. Dacă toată lumea ar înțelege imediat, cineva ar face-o deja. Poate vrei să combini două industrii fără legătură sau vezi o soluție.

Alții ratează. Aceste instincte provin din recunoașterea tiparelor dincolo de conștientizare. Găsește modalități de a manifesta succesul urmând ceea ce te luminează.

Alege alinierea în locul optimizării

Optimizarea creează o afacere pe care urăști să o conduci. Urmărești repere, în loc de scop. Când afacerea se potrivește cu valorile tale, deciziile devin simple. Când munca te energizează, productivitatea crește în mod natural. Creează obiective îndrăznețe care se potrivesc cu energia ta, iar numerele vor urma.

Alegrile altor fondatori nu contează. Rata lor de creștere nu este rata ta de creștere. Rundele lor de finanțare nu îți determină valoarea. Construiește afacerea care se potrivește vieții tale. Poate că asta înseamnă o creștere mai lentă dar un impact mai profund. Poate că asta înseamnă lucruri complet diferite. Definește succesul în termenii tăi și gândește-te la o perspectivă mai amplă despre ceea ce îți dorești cu adevărat.

Nu mai urmări ceea ce nu contează

Majoritatea datelor măsoară ego-ul. Numărul de urmăritori. Clasamentele vanității. Diagramele comparative. Aceste numere distrag atenția de la munca care îți duce afacerea înainte. Te împing spre postări bazate pe algoritmi, în loc de o conexiune autentică. Privește la tablourile tale de bord chiar acum. Ce date îți schimbă comportamentul în moduri pozitive? Păstrează-le pe acestea. Șterge tot restul.

Urmărește cum te simți pe parcursul zilei. Nivelurile de energie. Entuziasmul față de diminețile de luni. Mândria față de munca ta. Conexiunea cu misiunea ta. Poate că atingi obiectivele de venit, dar te temi de apelurile clienților. Poate că te dezvolți rapid, dar te pierzi pe tine însuți. Aceste semnale contează. Ajustează-te în funcție de energie.

De ce instinctul învinge analizele

Următoarea descoperire va veni din încrederea în tine, suficientă pentru a acționa atunci când logica spune să aștepți, din susținerea instinctelor atunci când datele spun să te oprești. Pivotul care deblochează un nou nivel, parteneriatul care schimbă totul, acestea încep cu un sentiment pe care ai ales să-l urmezi. Urmează-ți bucuria, nu-ți ignora instinctul, iar valorile te vor recupera, notează forbes.com.