ANUNȚ ZIAR

Ședințele de licitație se organizează până la epuizarea stocului, astfel:

• În fiecare zi de marți

▪ ora 10:00 pentru bunuri, altele decât țeavă recuperată aflată în magazii și țeavă îngropată.

▪ ora 11:00 pentru țeavă recuperată aflată în magazii.

• În fiecare zi de joi, ora 10:00, pentru țeavă îngropată,

până la epuizarea stocului.

Pentru țeava recuperată aflată în magazii și bunurile, altele decât țeava îngropată, garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea bunurilor pentru care ofertantul a participat, iar taxa de participare la licitație este de 50 lei.

Pentru țeava îngropată garanția de participare la licitație este în cuantum de 10% din valoarea acesteia, taxa de participare la licitație este de 100 lei, iar taxa de vizitare în cuantum de 600 lei.

Taxa de vizitare și taxa de participare sunt nerambursabile.

Garanția de participare se restituie ofertanților care nu întrunesc condițiile de participare la licitație precum și celor care nu au adjudecat bunuri la licitație.

Taxa de participare, taxa de vizitare și garanția de participare se achită până la data licitației prin virament în contul deschis la BCR Ploiești, cod IBAN RO38RNCB0205044865700001, ori cu numerar la caseria societății, situată la Dispeceratul Central, str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești.

Pentru informații privind condițiile de participare, modelul de contract, lista bunurilor ce fac obiectul licitației accesați pagina web www.conpet.ro, secțiunea NOUTĂȚI / Valorificare bunuri de interes general.

Data limită până la care se poate depune documentația de participare la licitație este ziua anterioară licitației, ora 10:00, la adresa valorificare.bunuri@conpet.ro.

Licitațiile vor avea loc în zilele mai sus menționate, la sediul administrativ nr. 1, str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești.