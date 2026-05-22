România devine o destinație pentru înființarea centrelor de date, dar piața este zguduită de un scandal 

România a intrat pe harta centrelor de date și poate deveni a doua piață ca mărime din Europa Centrală și de Est (CEE), după Polonia. Potrivit unui raport publicat de European Data Centre Association (EUDCA) Europa investește masiv în viitorul digital: între 2026 și 2031, centrele de date vor atrage 176 de miliarde de euro. Alături de Polonia, România se numără printre piețele cu cea mai mare creștere anuală (14%), capacitatea IT fiind proiectată să urce de la 27 MW în 2025 la 66 MW în 2031. În 2024, centrele de date din Uniunea Europeană (colocare, hyperscale și enterprise) au consumat aproximativ 57,9 TWh, ceea ce reprezintă 2,1% din consumul total de electricitate al UE (sectorul de colocare acoperă 48% din acest consum, adică 27,6 TWh). Cea mai mare parte, peste 90% din consum, provine din surse regenerabile, subliniază raportul, dar astăzi descoperim că datele privind emisiile de carbon, consumul de apă etc. sunt ținute la secret, la presiunile giganților IT.

Deputații europeni cer acum Comisiei Europene să elimine secretul privind amprenta ecologică a centrelor de date. Astfel, treizeci și cinci de deputați europeni au cerut Comisiei Europene să elimine o clauză de confidențialitate „ilegală” care ascunde impactul asupra mediului al centrelor individuale de date în urma unei anchete conduse de Investigate Europe, scrie euobserver.com. Într-o scrisoare transmisă acesteia, semnatarii o acuză că a cedat lobby-ului din partea industriei, încălcând regulile de acces public la informații prin modificarea unei legi menite să aducă transparență într-un sector în rapidă expansiune.

Ce spunea legea

Legislația din 2024 impune operatorilor mari de centre de date să raporteze date-cheie precum consumul de energie și apă, dar după opoziția cu succes din partea Microsoft și a altor giganți tehnologici, informațiile despre anumite instalații sunt păstrate confidențiale. Companiile de tehnologie au susținut că acest lucru protejează interesele comerciale, în timp ce oficialii aleși susțin că riscă să încalce acordurile prin păstrarea datelor de mediu în secret.

„Având în vedere că UE intenționează să-și tripleze capacitatea centrelor de date în următorii cinci ani, este extrem de îngrijorător faptul că informații vitale privind impactul asupra mediului al centrelor de date sunt ascunse publicului”.

din scrisoarea europarlamentarilor

Declarație gravă: „obligați să păstreze confidențialitatea”

Scrisoarea a făcut referire și la un e-mail intern al Comisiei Europene, obținut de Investigate Europe, în care un înalt funcționar a declarat autorităților naționale că sunt „obligați să păstreze confidențialitatea” tuturor informațiilor individuale ale centrelor de date. Deputații europeni spun că acest lucru nu reușește să atingă echilibrul necesar între confidențialitatea comercială și interesul public. „Ce ascund marile companii tehnologice? Transparența în ceea ce privește consumul de energie electrică și apă este baza unei strategii bune pentru centrele de date în Europa”, a declarat un eurodeputat pentru Investigate Europe. „Interzicerea cetățenilor și a administrațiilor locale de a lua decizii informate în legătură cu centrele de date este o cale greșită într-o democrație”, a mai spus acesta. Investigate Europe și partenerii săi, inclusiv EUobserver, Le Monde, The Guardian, El País, The Journal Investigates și Corporate Europe Observatory, au dezvăluit luna trecută cum textul legislativ a reflectat aproape cuvânt cu cuvânt o propunere depusă de Microsoft și DigitalEurope, un grup de lobby care reprezintă giganți tehnologici precum Amazon, Google și Meta, printre alții.

Ce fac centrele de date

Un centru de date este o cameră fizică sau un set de camere special concepute pentru a stoca și procesa cantități mari de informații. Acest lucru se realizează cu ajutorul echipamentelor specializate, care includ servere, switch-uri, routere și alte dispozitive. Majoritatea centrelor de date moderne dispun, de asemenea, de sisteme de automatizare și monitorizare care permit gestionarea eficientă a resurselor și reacția promptă la eventualele probleme. Creșterea volumului de date și a cerințelor de procesare face ca centrele de date să fie extrem de importante pentru întreprinderile moderne. Acestea nu sunt doar centre tehnice, ci și active strategice care ajută organizațiile să stocheze, să analizeze și să utilizeze datele pentru a lua decizii în cunoștință de cauză. Activitatea centrelor de date este împărțită în mai multe etape-cheie. În primul rând, este vorba de stocarea datelor. Aici se află serverele care primesc, procesează și stochează cantități uriașe de informații. Acestea pot fi de la e-mailuri la baze de date, de la fotografii la videoclipuri.

În al doilea rând, centrele de date sunt responsabile de prelucrarea acestor date. Ele efectuează diverse operațiuni, cum ar fi calcule, analize și transformări ale informațiilor într-o formă inteligibilă pentru utilizator. De exemplu, atunci când căutăm ceva pe internet, centrele de date efectuează procese complexe de căutare și afișează rezultatele în câteva secunde.

În cele din urmă, a treia etapă este transmiterea datelor. Centrele de date trimit informațiile înapoi către utilizator prin intermediul internetului. Acest lucru se întâmplă instantaneu, datorită lățimii mari de bandă a conexiunilor de rețea și proceselor optimizate de transfer de date.