Bittnet Systems câștigă un contract PNRR de 7,56 milioane lei pentru securitate cibernetică

Contractul are o valoare de 7,56 milioane lei, fără TVA, și vizează livrarea unui amplu program de formare profesională destinat sectorului public.

Proiectul presupune furnizarea unui număr de 97 de sesiuni de curs specializate în securitate cibernetică, atât în format fizic, cât și online. Durata de implementare este de cinci luni de la data semnării, ceea ce indică un ritm accelerat de execuție și o contribuție rapidă la rezultatele financiare ale companiei.

Finanțarea proiectului este asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), componenta C7 – Transformarea digitală, unul dintre pilonii principali ai strategiei României pentru modernizarea administrației publice și creșterea competențelor digitale.

Acțiunile Bittnet Systems sunt tranzacționate pe Piața Principală a Bursei de Valori București, segmentul Standard, sub simbolul BNET, compania având totodată mai multe emisiuni de obligațiuni listate. Capitalul social subscris și vărsat se ridică la 63,4 milioane lei, împărțit în peste 634 milioane de acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei.

Prin acest nou contract, Bittnet Systems își consolidează rolul de jucător-cheie în ecosistemul de educație IT și securitate cibernetică din România, beneficiind totodată de oportunitățile create de programele europene de digitalizare.