Conflictul din Orientul Mijlociu ar putea urca prețul petrolului la 100 de dolari pe baril

Petrolul Brent crescuse deja cu o cincime în 2026, ajungând la 73 de dolari pe baril. Un conflict prelungit ar putea împinge prețul spre 100 de dolari, estimează William Jackson, economist șef la Capital Economics, potrivit Reuters.

Efectul: 0,6-0,7 puncte procentuale adăugate la inflația globală. Europa ar fi mai afectată decât SUA, din cauza dependenței mai mari de petrolul din Golf.

Investitorii cumpăraseră titluri de stat americane și aur ca protecție împotriva riscurilor. Acum, analiștii pun sub semnul întrebării și această strategie. „Nu sunt sigur că achiziționarea de titluri de trezorerie americane este o tranzacție bună, mai ales dacă prețurile petrolului cresc și induc inflație", a declarat Rong Ren Goh, manager de portofoliu la Eastspring Investments.

Analiștii Barclays avertizează că investitorii ar putea subestima un scenariu de conflict prelungit. „Recomandăm să nu cumpărați la o scădere imediată. Dacă S&P 500 scade peste 10%, probabil va veni momentul. Dar nu încă", scriu aceștia.

Aurul a crescut cu 22% în 2026, atingând recorduri. Principalul indice bursier american a avansat cu doar 0,5%.

Nu toți analiștii sunt pesimiști. Ed Yardeni, de la Yardeni Research, anticipează că vânzările masive de luni s-ar putea transforma în creșteri. Motivul: așteptările privind scăderea prețurilor petrolului după încheierea conflictului.

„Prețul aurului ar putea înregistra o revenire. Randamentele obligațiunilor ar putea scădea din cauza cererii de active sigure", a spus Yardeni.

Piețele vor fi volatile în săptămâna următoare, avertizează toți analiștii consultați de Reuters.

