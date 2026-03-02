O vizită la stomatolog i-a șters memoria! Cazul bizar al pacientului pentru care nu există explicație medicală

William trăiește fără să poată înregistra amintiri noi de la acea programare la dentist din 2005. În fiecare zi, el retrăiește aceeași realitate: nu știe ce s-a întâmplat cu câteva ore în urmă. Nu mai are amintiri noi de atunci, potrivit Futura Sciences.

Dimineața, William mersese la volei și răspunsese la e-mailuri. Programarea la dentist părea o rutină. Dentistul i-a injectat anestezic local și a început devitalizarea. „Îmi amintesc că m-am așezat pe scaunul dentistului, care mi-a administrat anestezia. După aceea, un gol negru", a declarat William pentru BBC.

Tratamentul s-a încheiat la ora 14:30. Imediat, medicul a observat că ceva nu era în regulă. William era palid și nu se putea ridica de pe scaun. „Avea privirea fixă, părea surprins să mă vadă, era complet dezorientat", a declarat dentistul. La ora 17:00, William a fost transportat cu ambulanța la spital.

La urgențe, medicii au constatat că William nu putea reține informații mai mult de 10 minute. Câteva ore mai târziu, fereastra de memorie s-a extins la 90 de minute. Acolo s-a stabilizat și a rămas. Medicii au suspectat inițial o hemoragie cerebrală, posibil efect secundar al anesteziei. Examinările imagistice nu au relevat nicio problemă cerebrală.

După trei zile de spitalizare și investigații complete, medicii nu au găsit nicio explicație pentru amnezia lui William. William trăiește fără să poată înregistra amintiri noi de la acea programare la dentist din 2005. Ultima sa amintire clară este scaunul dentistului și seringa cu anestezic.

Cazul a fost publicat în revista Neurocase și rămâne unul dintre cele mai misterioase din literatura medicală.

(sursa: Mediafax)