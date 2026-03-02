Fasolakia: fasole verde cu roșii, ulei de măsline și mărar

Fasolakia este una dintre cele mai iubite mâncăruri tradiționale din bucătăria grecească, apreciată pentru simplitatea ingredientelor și gustul proaspăt, vegetal. Este o mâncare de post, sănătoasă, ușoară, dar extrem de gustoasă, perfectă atât ca fel principal, cât și ca garnitură.

Secretul rețetei stă în uleiul de măsline de calitate, roșiile bine coapte și ierburile aromatice, care transformă fasolea verde într-un preparat catifelat și parfumat.

Ingrediente (4 porții)

700 g fasole verde (proaspătă sau congelată)

400 g roșii tocate (proaspete sau din conservă)

1 ceapă mare, tocată fin

3–4 căței de usturoi

80–100 ml ulei de măsline extravirgin

1 legătură de mărar proaspăt

sare, după gust

piper proaspăt măcinat

opțional: 1 linguriță zahăr (dacă roșiile sunt acide)

opțional: câteva frunze de pătrunjel sau mentă

Mod de preparare

Pregătirea fasolei

Curăță fasolea verde de capete și rupe păstăile mai lungi în două. Dacă folosești fasole congelată, nu este nevoie să o decongelezi în prealabil.

Călirea bazei aromate

Într-o cratiță largă, încinge uleiul de măsline. Adaugă ceapa și călește-o la foc mic până devine sticloasă. Pune usturoiul și mai lasă 30 de secunde, cât să-și elibereze aroma.

Roșiile și sosul

Adaugă roșiile tocate, sare, piper și, dacă este nevoie, puțin zahăr. Fierbe sosul 5–7 minute, până începe să se lege.

Gătirea fasolei

Adaugă fasolea verde, amestecă ușor și toarnă puțină apă (aprox. 150 ml). Acoperă și lasă să fiarbă la foc mic 35–45 de minute, până când fasolea este fragedă și sosul scade.

Finalul aromatic

Presară mărarul tocat mărunt, oprește focul și lasă mâncarea să se odihnească 10 minute înainte de servire.

Sfaturi utile

Fasolakia este și mai gustoasă a doua zi, când aromele se leagă perfect.

Servește preparatul cu pâine proaspătă, măsline sau brânză feta (dacă nu ții post).

Pentru un gust autentic grecesc, nu reduce cantitatea de ulei de măsline – acesta este esențial.

Cum se servește

caldă sau la temperatura camerei

ca fel principal de post

ca garnitură lângă pește sau carne la grătar

Fasolakia este dovada că din ingrediente simple poate ieși o mâncare memorabilă: sănătoasă, sățioasă și plină de savoare mediteraneană.