Familia fostului polițist Salvador Caragea, protejatul USR, a închiriat, în ultimii ani, toalete și lavoare pentru instituțiile statului din Gorj

Trecut profesional dubios, anchetat în zeci de dosare penale, acuzat agresiune sexuală, declarat „spaima” județului Gorj, implicat în afaceri judiciare controversate, fost membru USR pentru o zi, mutat la AUR, apoi la PER, pensionar special și un cunoscător al familiei actualului vicepremier Radu Miruță.

La care se adaugă și implicarea firmelor fiului său în contracte cu statul, fără licitație. Acestea par să fie ingredientele care îl recomandă pe fostul polițist Viorel Salvador Caragea pentru a fi numit, de către USR, în funcția de administrator special pentru privatizare la Uzina Mecanică Sadu. Caragea nu a intrat în afaceri private, după pensionarea din MAI. Însă fiul său controlează cinci societăți comerciale care se ocupă cu același lucru: organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor. Două dintre aceste firme au primit, în ultimii ani, de la numeroase instituții de stat din județ, contracte fără licitație, pentru închirierea de toalete și lavoare portabile.

Controversata numire a fostului șef al poliției de județ Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special pentru privatizare al Uzinei Mecanice Sadu, structură aflată în subordinea Romarm și în coordonarea Ministerului Economiei, face praf retorica USR cu privire la integritatea în funcțiile publice cu care partidul progresist și-a construit imaginea încă de la înființarea sa.

Caragea beneficiază, pe față, de sprijinul total al vicepremierului și ministru al Apărării Naționale, Radu Miruță, care și-a petrecut finalul săptămânii trecute pentru a face turul televiziunilor, cu scopul de a convinge presa și populația că USR nu va renunța la impunerea lui Viorel Salvador Caragea în respectiva funcție. Ceea ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la relația pe care Caragea o are cu Radu Miruță și, mai ales, influența de care încă se bucură fostul polițist, beneficiar de pensie specială.

„Jurnalul” a verificat dacă Viorel Salvador Caragea a intrat în afaceri după ce s-a pensionat, ceea ce l-ar fi recomandat, cel puțin teoretic, să se ocupe de administrarea pentru privatizare a unei companii de stat. Nu este implicat, cu propriul nume, în niciun fel de companie privată. În schimb, fiul și nora sa, da.

Soț al fiicei fostului director al CE Oltenia și patronul a cinci firme de organizare de expoziții

Conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, fiul controversatului Viorel Salvador Caragea, Ionuț Dumitru Caragea, este acționar în cinci societăți comerciale. Este vorba despre SC CDI Evenst SRL, SC We Got You Events SRL, SC Rental CDI Events SRL, Rotree Sports SRL și E-Rents Solutions SRL, toate având același obiect de activitate.

Ionuț Dumitru Caragea este căsătorit cu Andreea Oana Caragea, fostă Cioca, aceasta fiind nimeni alta decât fiica fostului director al Complexului Energetic Oltenia, Laurențiu Dan Ciurel.

Acesta din urmă a fost anchetat de DNA, trimis în judecată și, ulterior, achitat, în celebrul dosar Turceni-Rovinari, în care au fost implicați fostul premier Victor Ponta și fostul ministru al Transporturilor Dan Șova.

Astfel, SC CDI Events SRL, la care Ionuț Dumitru Caragea are calitatea de asociat unic, se ocupă cu „activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor”. SC We Got You Events SRL (fostă SC Retreee Rentak & Real Estate SRL) este controlată de Mihaela și Gabriel Constantin Cioca, împreună cu Ionuț Dumitru și Andreea Oana Caragea și și-a schimbat obiectul din activități de închiriere și subînchiriere a bunurilor imobiliare, în activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor. Mai departe, SC Rental CDI Events (fostă CDIZOID Pro SRL) îl are ca asociat unic pe Ionuț Dumitru Caragea și, dacă inițial se ocupa cu baruri și activități de servire a băuturilor, în prezent se ocupă tot cu organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor. De asemenea, SC Rotree Sports SRL, unde Ionuț Dumitru Caragea deține 100% din capitalul social, se ocupă tot de organizarea expozițiilor, târgurilor și congreselor. La fel ca și SC E-Rent Solutions SRL, care se află într-o situație identică.

Lipici la contractele cu statul

Prima și ultima dintre aceste companii s-au aflat în relații cu statul. Practic, SC CDI Events SRL și SC E-Rent Solutions SRL au închiriat pe bani publici toalete și lavoare, fără licitație, prin atribuire directă.

Conform SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice, anul trecut, SC E-Rent Solutions SRL a primit, prin încredințare directă, opt contracte de la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, de la Primăria Arcani, de la Primăria Ciuperceni, de la Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu și de la Primăria Municipiului Târgu Jiu, pentru care a prestat servicii de închiriere a toaletelor ecologice și a lavoarelor portabile sau servicii de igienizare.

De asemenea, în cursul anului 2024, aceeași firmă a mai primit zece contracte de la Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Primăria Orașului Tismana, UM 01178, Comuna Arcani, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”, comuna Drăgutați și Primăria Municipiului Târgu-Jiu, tot pentru închirierea de toalete ecologice și lavoare portabile.

Cealaltă companie patronată de fiul lui Viorel Salvador Caragea, SC CDI Events SRL figurează, la rândul ei, cu 11 contracte primite, în anul 2023, prin atribuire directă, având același obiect. Clienții au fost Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Primăria Săcelu, Școala Populară de Arte „Constantin Brâncuși”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, Primăria Rovinari, Primăria Municipiului Târgu-Jiu sau SC Editura Publică Târgu-Jiu.

Valoarea acestor contracte se ridică la 387.101,07 lei cu tot cu TVA.

Acuzat că a înscenat furtul unor cartușe din uzină, pentru a primi titlul de polițist al anului

USR insistă cu numirea fostului polițist Viorel Salvador Caragea în funcția de administrator special al uzinei de armament de la Sadu, județul Gorj, deși acesta a avut, de-a lungul carierei, numeroase probleme, iar pentru o perioadă a fost simpatizant AUR. Caragea a afirmat că îl cunoaște pe Radu Miruță, viceprim-ministrul Guvernului României, ex-ministru al Economiei și actual ministru al Apărării Naționale, încă de când ministrul era copil, dar mai mult îl cunoaște pe tatăl acestuia, care a fost președintele Tribunalului Gorj.

În acest context, numirea lui Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în prezent pensionar special, în funcția de administrator special pentru privatizare la fabrica de armament de la Sadu a pus numeroase semne de întrebare, mai ales că în timpul când era cadru activ în Poliție, Caragea a avut numeroase probleme.

Marius Borcan, preşedintele sindicatului de la Uzina Sadu, a intervenit, la finalul săptămânii trecute, la Antena 3 CNN, şi l-a acuzat pe Viorel Salvador Caragea că a complotat, în anul 2013, la înscenarea unui furt de muniţie, pentru a deveni el erou. Conform lui Borcan, Caragea ar fi apelat la „un agent sub acoperire” pentru a forţa un angajat din uzină să fure cartuşe, ca ulterior să fie prins. Întreaga schemă ar fi trebuit să-i aducă lui Salvador Caragea titlul de „Poliţistul anului”. „La câteva luni după ce s-a terminat procesul, acest individ a fost găsit ars în propria casă. Din păcate, a murit”, a adăugat şeful de sindicat despre angajatul respectiv.

