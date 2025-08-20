Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

x close
de Redacția Jurnalul    |    20 Aug 2025   •   16:15
Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0611 lei, în creştere cu 0,38 bani (+0,07%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0573 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3462 lei, mai mult cu 1,5 bani (+0,34%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3312 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3836 lei, în creştere cu 1,01 bani (+0,18%), faţă de 5,3735 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 464,7759 lei, de la 464,9675 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

