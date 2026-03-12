Secretul îngropat de 2.000 de ani în Mureș: ce au găsit arheologii într-o cisternă romană

Descoperire rară în România: cisternă romană cu lemn vechi de 2.000 de ani găsită la Călugăreni

Descoperire arheologică spectaculoasă la Călugăreni. O cisternă romană de aproape 2.000 de ani, cu elemente din lemn perfect conservate, a fost scoasă la lumină în urma cercetărilor desfășurate în Parcul Arheologic Călugăreni, din județul Mureș.

Arheologii au identificat structura în curtea comandamentului militar al castrului roman, unde au fost descoperite și alte artefacte valoroase: vase ceramice inscripționate cu nume și un vas din bronz aproape intact.

Șeful Secției de Cercetare a Limesului Roman din cadrul Muzeului Județean Mureș, Szilamer Panczel, a declarat că săpăturile arheologice din zonă au început în 2013 și au continuat, cu o scurtă întrerupere în anul pandemiei.

„În 2021 ne-am concentrat pe sistemul defensiv din colțul nord-estic al castrului, iar din 2022 am reluat cercetările în clădirea comandamentului. În curtea interioară am descoperit o fântână și, ulterior, o groapă de mari dimensiuni, a cărei funcționalitate a fost clarificată abia anul trecut: este vorba despre o cisternă care colecta apa de ploaie de pe acoperișul clădirii”, a explicat arheologul.

Lemn vechi de două milenii, conservat aproape intact

Cisterna romană are aproximativ 2 metri lățime și 6 metri lungime și s-a păstrat până la o înălțime de circa 80 de centimetri. În interior au fost descoperite elemente din lemn – bârne și scânduri – extrem de bine conservate, o raritate pentru perioada romană.

Potrivit specialiștilor, conservarea excepțională se datorează pânzei freatice ridicate din Valea Nirajului, care a menținut materialul organic într-o stare bună timp de aproape două milenii.

Arheologii intenționează să continue cercetările în vara acestui an și să conserve structurile din lemn, care ar putea oferi informații precise despre datarea construcției și despre speciile de arbori utilizate în epocă.

Descoperirea ar putea aduce indicii importante despre modul în care armata romană își asigura alimentarea cu apă în acest castru, în lipsa unui apeduct.

O descoperire neobișnuită într-un castru roman

Prezența unei cisterne chiar în curtea comandamentului militar este considerată neobișnuită de arheologi.

În același spațiu a fost descoperită și o fântână adâncă de aproximativ patru metri, cu formă pătrată și pereți placați cu piatră. În interior au fost găsite zeci de vase ceramice bine păstrate, unele inscripționate cu numele proprietarilor – un detaliu rar întâlnit în astfel de situri.

Cea mai spectaculoasă piesă este însă un ulcior din bronz aproape intact, primul obiect de acest tip descoperit la Călugăreni.

„Fântânile abandonate devin adevărate capsule ale timpului. În ele se păstrează obiecte aruncate sau pierdute, iar aceste descoperiri ne oferă o datare foarte clară a complexului”, a explicat Panczel.

Legături cu întreg Imperiul Roman

Artefactele descoperite indică faptul că situl de la Călugăreni era conectat la rețele comerciale și culturale extinse din Imperiul Roman.

Unele vase ceramice indică legături cu zona sud-dunăreană, iar altele cu provincia romană Panonia, sugerând că în această garnizoană trăiau și militari proveniți din diverse regiuni ale imperiului.

„Trebuie să ne imaginăm Călugăreni ca pe un mic centru cosmopolit al lumii romane”, a mai spus arheologul.

Sit UNESCO: Frontierele Imperiului Roman – Dacia

În 2024, situl „Frontierele Imperiului Roman – Dacia”, din care face parte și castrul de la Călugăreni, a fost inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. În județul Mureș sunt incluse nouă obiective arheologice, printre care Brâncovenești, Sărățeni, Vătava sau Eremitu.

Castrul de la Călugăreni este cunoscut încă din secolul al XVIII-lea, când a fost descris pentru prima dată de Luigi Ferdinando Marsigli, autorul unei hărți topografice a zonei.

În antichitate, fortificația făcea parte din sistemul defensiv al Limesului estic al Daciei, situat pe drumul dintre castrele Brâncovenești și Sărățeni și era ocupată de trupe auxiliare romane.

Artefactele descoperite recent vor fi expuse publicului într-o expoziție care va fi inaugurată în această primăvară la Călugăreni, după finalizarea investițiilor realizate prin PNRR.

Sursa foto Muzeul Județean Mureș

Agerpres