Jurnalul.ro › Ştiri › Observator › Tragedie la metroul din București: Tânăr de 22 de ani, mort după ce s-a aruncat în fața trenului la Piața Unirii 2 Tragedie la metroul din București: Tânăr de 22 de ani, mort după ce s-a aruncat în fața trenului la Piața Unirii 2

Tragedie la metroul din București: Tânăr de 22 de ani, mort după ce s-a aruncat în fața trenului la Piața Unirii 2

Sursa foto: Echipajele de prim ajutor au intervenit rapid pentru extragerea victimei, dar tânărul de 22 de ani a fost declarat decedat

Tragedie la metroul din București: un tânăr de 22 de ani a murit aruncându-se în fața trenului la Piața Unirii 2. Poliția investighează, Metrorex reorganizează circulația.