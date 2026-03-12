Tragedie la metroul din București: Tânăr de 22 de ani, mort după ce s-a aruncat în fața trenului la Piața Unirii 2

Incident tragic metrou Piața Unirii 2: Tânăr mort joi, circulație perturbată
Un tânăr de doar 22 de ani a murit în mod tragic joi după-amiază, aruncându-se în fața unui tren de metrou în stația Piața Unirii 2. Incidentul șocant a paralizat circulația și a lăsat mii de bucureșteni în haos.
Ce s-a întâmplat, pas cu pas:
-
Polițiștii au fost alertați în jurul orei 15.30 despre un incident în care o persoană s-ar fi aruncat pe calea de rulare a trenului, când acesta intra în stația Piața Unirii 2 (conform Poliției Capitalei).
-
Echipajele de prim ajutor au intervenit rapid pentru extragerea victimei, dar tânărul de 22 de ani a fost declarat decedat.
-
Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs incidentul.
Metrorex a reorganizat imediat circulația trenurilor, iar pasagerii sunt informați prin anunțuri sonore în stații și vagoane.
Mediafax