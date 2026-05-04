BVB începe săptămâna cu prudență: Indicele BET sub presiune în deschiderea ședinței de luni

Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,50%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o declin de 0,51%.



Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, "pierdea" 0,49%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, a scăzut cu 0,59%.



Indicele BET-FI al SIF-urilor înregistra o depreciere de 0,15%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, a coborât cu 0,70%.



Pe de altă parte, indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piaţa AeRO, s-a apreciat cu 0,02%.





Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Uztel (+8,18%), Carbochim (+8%) şi SIF Hoteluri (+4,76%).



Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Romcab (-7,38%), Socep (-4,88%) şi Compa (-2,15%). AGERPRES