Disney dă lovitura cu noul Star Wars. „The Mandalorian and Grogu” cucerește box office-ul

Filmul produs de Disney a debutat cu 82 de milioane de dolari în cinematografele din SUA și Canada și este așteptat să depășească 165 de milioane de dolari la nivel global după weekendul prelungit de Memorial Day, scrie Associated Press.

Pentru Disney, revenirea Star Wars în cinema era unul dintre cele mai urmărite teste ale anului, într-un moment în care compania încearcă să demonstreze că franciza încă poate genera evenimente globale, nu doar succes pe streaming.

Deși filmul a depășit estimările inițiale ale industriei, cifrele sunt încă sub nivelul marilor lansări Star Wars din perioada de vârf a francizei. Analiștii compară inevitabil debutul cu Solo: A Star Wars Story, considerat la vremea respectivă unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale ale Disney. Totuși, noul film are un avantaj important: a costat semnificativ mai puțin. Bugetul de producție a fost estimat la aproximativ 165 de milioane de dolari, aproape la jumătate față de „Solo”, care depășise 300 de milioane de dolari. Asta înseamnă că drumul spre profitabilitate este mult mai realist, mai ales dacă filmul continuă să atragă familii și copii în următoarele săptămâni.

Marele avantaj al filmului pare să fie însă personajul Grogu, devenit unul dintre cele mai populare personaje Disney din ultimii ani. Cunoscut de milioane de fani drept „Baby Yoda”, Grogu a devenit un fenomen viral încă de la lansarea serialului The Mandalorian pe platforma Disney+. Noul film îl readuce pe Pedro Pascal în rolul vânătorului de recompense Mandalorian, într-o misiune care îl implică pe fiul lui Jabba the Hutt.

În timp ce spectatorii au reacționat bine, criticii au fost mult mai rezervați. Filmul are recenzii mixte, iar mulți comentatori consideră că Disney încă încearcă să găsească formula perfectă pentru a transforma succesul serialelor Star Wars într-un adevărat fenomen cinematografic. Totuși, analiștii spun că reacția publicului ar putea conta mai mult decât cronicile negative. „Publicul decide”, a spus Paul Dergarabedian, analist Comscore, care crede că entuziasmul copiilor și al familiilor poate menține filmul în cinematografe pentru mult timp.

Succesul filmului este urmărit atent și dintr-un alt motiv: universul Star Wars traversează o perioadă majoră de tranziție. La începutul anului s-a anunțat retragerea Kathleen Kennedy după 13 ani la conducerea Lucasfilm, studioul responsabil pentru franciză. Noua conducere încearcă acum să redefinească viitorul Star Wars într-o perioadă în care streamingul, nostalgia și oboseala publicului față de marile francize schimbă complet industria hollywoodiană.

Disney pregătește deja următorul test uriaș: Star Wars: Starfighter, în care va juca Ryan Gosling. Mulți din industrie cred că acel film va arăta definitiv dacă Star Wars mai poate domina cinematografele așa cum o făcea în trecut sau dacă viitorul francizei se va muta în principal pe streaming.

(sursa: Mediafax)