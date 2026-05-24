Ucrainean salvat după o săptămână de coșmar în Munții Maramureșului: nu mai mâncase de 4 zile

Potrivit Salvamont Maramureș, un ucrainean de 30 de ani a fost salvat, duminică, din munții Maramureșului. Tânărul avea și probleme medicale.

Misiunile de căutare a bărbatului au început după ce o prietenă de familie a sunat de urgență.

Echipa de prim răspuns a Salvamont Maramureș, precum și Poliția de Frontieră Poienile de sub Munte și structura din cadrul ITPF Sighetu Marmației au pornit să îl caute pe ucrainean. Căutările au avut loc până noaptea târziu.

Misiunea a fost suspendată ulterior, însă a fost reluată duminică dimineața.

Un elicopter cu salvamontist la bord a survolat zona, identificându-l pe tânăr într-o zonă extrem de izolată și inaccesibilă. Acesta a declarat că a rămas rătăcit de mai bine de o săptămână și că nu a mâncat de patru zile.

Tânărul a fost recuperat și preluat de echipajul medical de la bord. El a fost apoi transportat la baza muntelui, unde a fost predat echipajului SMURD. Ulterior, ucraineanul a fost dus la cel mai apropiat spital.

(sursa: Mediafax)