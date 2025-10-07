Comerțul cu amănuntul, în declin. A scăzut cu peste 7% în august 2025

În luna august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a înregistrat o scădere semnificativă faţă de luna iulie 2025, atât ca serie brută, cu 7,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 4,0%. Scăderea a fost determinată în principal de diminuarea vânzărilor la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate, care au scăzut cu 11,7%, de reducerea vânzărilor de produse nealimentare cu 8,0% şi de scăderea vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 3,3%. În termeni ajustaţi, s-au înregistrat scăderi de 3,4% la produsele alimentare, băuturi şi tutun, de 3,1% la produsele nealimentare şi de 2,9% la carburanţi.

Comparativ cu luna august 2024, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost mai mic, în august 2025, cu 4,0% ca serie brută şi cu 2,1% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate. Scăderea a fost cauzată de diminuarea vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 6,0%, a celor de produse nealimentare cu 3,2% şi a comerţului cu carburanţi pentru autovehicule cu 2,3%. În ceea ce priveşte seria ajustată, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 4,4%, cele de produse nealimentare cu 0,4%, în timp ce comerţul cu carburanţi a crescut cu 5,9%.

În perioada 1 ianuarie – 31 august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete, a înregistrat o creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului 2024, atât ca serie brută, cu 2,1%, cât şi ca serie ajustată, cu 2,7%. Creşterea a fost susţinută de evoluţia pozitivă a vânzărilor de produse nealimentare, care au crescut cu 4,6%, şi de comerţul cu amănuntul al carburanţilor, în urcare cu 2,9%. Vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut însă cu 1,4%. În termeni ajustaţi, vânzările de produse nealimentare au avansat cu 5,8%, iar comerţul cu carburanţi cu 2,8%, în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au înregistrat o uşoară scădere de 0,7%.

Per ansamblu, luna august 2025 a adus o temperare a activităţii din comerţul cu amănuntul, după evoluţiile pozitive din lunile precedente, în special pe fondul reducerii cererii pentru carburanţi şi produse nealimentare. Totuşi, pe primele opt luni ale anului, sectorul de retail rămâne pe un trend uşor ascendent, susţinut de dinamica bună a vânzărilor de produse nealimentare.