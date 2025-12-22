x close
Ordonanța trenuleț, în consultare publică. Modificări importante la Codul fiscal

de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   22:48
Sursa foto: Ordonanța trenuleț, în dezbatere publică timp de 10 zile

Ministerul Finanțelor a publicat în transparență proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la proiectul de act normativ pot fi transmise la adresa de e-mail publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

Proiectul, cunoscut drept „ordonanța trenuleț”, vine însoțit de nota de fundamentare și este disponibil pe site-ul Ministerului Finanțelor pentru consultare publică.

Ordonanța trenuleț clarifică măsurile convenite la ultimele întâlniri ale coaliției: creșterea salariului minim de la jumătatea anului și scăderea impozitului IMCA pe cifra de afaceri.

Actul normativ reduce cu 10% fondurile alocate partidelor și sumele pentru parlamentari în 2026. Salariile în sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate anul viitor, a anunțat premierul Ilie Bolojan.

Companiile de stat trebuie să prezinte până la sfârșitul primului trimestru planuri de eficientizare, iar creșterea cheltuielilor cu salarii este plafonată.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: ordonanta trenulet consultare publica
