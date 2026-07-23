Rezultate LOTO 6/49 joi 23 iulie 2026. Numerele câștigătoare la trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noro

Numerele câștigătoare la extragerea de joi, 23 iulie 2026:

Loto 6/49: 43, 28, 20, 3, 44, 30

Loto 5 din 40: 2, 4, 33, 11, 13, 37

Joker: 10 / 12, 4, 22, 9, 6, 7

Noroc: 1 6 5 2 0 4 5

Supernoroc: 0 0 6 4 1 5

Noroc Plus: 5 5 9 3 4 9

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat 7 premii la categoria a II-a in valoare de 69.212,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Oradea si Butea – judetul Iasi, precum și pe bilete.loto.ro, joaca.loto.ro si pe pago.loto.ro.