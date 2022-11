O mică radiografie a pieței imobiliare în Europa

Toate operațiunile care au loc legate de cumpărarea și vânzarea acestui tip de proprietate formează sectorul imobiliar, esențial pentru dezvoltarea unei economii durabile a unei țări. Piața imobiliară, însă, nu include doar această ofertă și cerere de imobiliare, ci include și multe alte domenii importante pentru sector.

Trebuie subliniat faptul că piața imobiliară nu este imobilă, ci este supusă unor schimbări și evoluții care pot afecta direct economia în sine, atât în ​​general, cât și în special. În acest sens, aceste fluctuații de boom-uri și crize de pe piața și sectorul imobiliar influențează și modificările prețului locuințelor, care pot suferi variații semnificative atât în ​​creștere, cât și în scădere.

Investitorii caută pe piața imobiliară europeană indicii cu privire la direcția în care se îndreaptă economia. Radiografia din iunie 2022 arată că volumul investițiilor imobiliare comerciale în Europa a atins un maxim în 12 luni, urcând la 280.000 de milioane de euro. Cu toate acestea, activitatea din trimestrul II, în special în sudul Europei, a încetinit din cauza ratelor mai mari ale dobânzilor și a condițiilor de finanțare mai stricte. Volumul investițiilor în sectorul imobiliar de birouri a înregistrat o creștere de 9% în douăsprezece luni consecutive la sfârșitul lunii iunie 2022 față de decembrie 2021. Sectoarele logistică și industrie ușoară au evoluat bine, cu un volum record de investiții de peste 67.000 de milioane. Cererea pentru această clasă de active este determinată de creșterile așteptate ale valorilor chiriilor, având în vedere oferta scăzută și cererea mare. Volumul investițiilor cu amănuntul a revenit la nivelurile de dinainte de criză, determinat de creșterea profitabilității.

După cum indică Virginie Wallut, director de analiză imobiliară și investiții durabile la La Française Real Estate Managers, criza de sănătate și dezvoltarea telemuncii au modificat dinamica pieței imobiliare. „Anterior, în linii mari, o creștere globală a locurilor de muncă vacante a provocat o scădere generală a valorilor chiriilor. Astăzi, este important să recunoaștem că subpiețele se pot comporta diferit, iar tendința spre centralizare este un factor determinant în valoarea chiriilor”.

Stimulentele necorespunzătoare pentru active, pe toate piețele, continuă să atingă niveluri record. Cererea este din ce în ce mai direcționată către active situate central, deservite și eficiente din punct de vedere energetic. „Oferta limitată din Germania a continuat să crească valorile chiriilor în țară. La sfârșitul lunii iunie 2022, chiriile prime erau de 510 euro pe metru pătrat la Berlin, 522 euro la München și 546 euro la Frankfurt, reprezentând creșteri anuale cuprinse între 3% și 10%. Londra, la rândul ei, înregistrează cea mai mare creștere de la an la an (+13%), cu valori de închiriere de 1.626 euro pentru cele mai bune active la sfârșitul lunii iunie 2022”, afirmă Virginie Wallut.

Angajările în toată Europa și-au continuat traiectoria pozitivă, crescând cu 46% de la an la an, depășind media pe 10 ani cu 3%. Toate principalele orașe europene au înregistrat o creștere pozitivă a angajărilor într-o perioadă de douăsprezece luni, cu excepția Amsterdamului, care a cunoscut o ușoară scădere a cererii (-3%). „Oferta imediată de birouri în principalele orașe europene a rămas stabilă în ultimul an, la un nivel relativ ridicat. Cu toate acestea, creșterea rapidă a costurilor de construcție și finanțare ar trebui să limiteze oferta viitoare și ar putea contribui la o scădere a șomajului pe termen mediu”, explică expertul Virginie Wallut.

În ceea ce privește România, aceasta rămâne o țară atractivă pentru investitorii străini și anul trecut s-a atins vârful. Investițiile străine directe au depășit 7,2 miliarde de euro în 2021, mai mult decât dublu față de nivelul înregistrat în 2020 (3 miliarde), potrivit datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

Principalele motive pentru care România continuă să atragă mulți investitori străini sunt forța de muncă ieftină, dar bine pregătită și educată, impozitele scăzute, în special impozitul pe profit unic de 16% și impozitul pe venit (aplicat atât companiilor, cât și persoanelor fizice). România are și un cod liberal al muncii și, mai important, o poziție geografică favorabilă, fiind puntea dintre Est și Vest pentru o piață de consum de 500 de milioane de oameni.

Cinci orașe mari din România reprezintă destinația a aproape 70% din toate proiectele de investiții până în 2021: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov și Iași. Și aceasta indică preferințele investitorilor pentru localitățile dezvoltate, mari. În zona București-Ilfov, în 2021, valoarea investițiilor a depășit suma de 56 de milioane de euro. Piața imobiliară din România oferă investitorilor o varietate de oportunități care astăzi sunt unice pe piața globală.

În general, cele mai mari cereri sunt concentrate pe imobiliare București, pe piața imobiliară Cluj-Napoca, dar și Timișoara, Brașov și Iași. Unul dintre marile avantaje ale investiției în România este acest nivel de capital necesar investiției. Un alt avantaj de luat în considerare îl reprezintă costurile și taxele suplimentare reduse asociate cu exploatarea și vânzarea bunurilor imobiliare.

Piața imobiliară rezidențială din România a continuat să se extindă în 2021, cu o creștere cu 65% a numărului de tranzacții imobiliare față de 2020, în contextul incertitudinii economice cauzate de pandemie. Rămâne de văzut cum va evolua piața în contextul războiului de frontieră și al creșterii prețului materialelor de construcție.