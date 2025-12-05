Disponibilizări într-o mare fabrică din România. Circa 600 de angajați vor fi concediați

Vor fi disponibilizați 641 de angajați iar oficialii nu exclud ca numărul să crească la 1.000 de salariați până la finalul procesului.​

Plan de optimizare

Decizia face parte dintr-un plan global de reorientare strategică și optimizare a activității care vizează concentrarea investițiilor pe tehnologii de vârf și creșterea eficienței operaționale.

Angajații din centrele R&D și producție din Iași (288), Sibiu (117) și Timișoara (236) vor fi concediați progresiv, începând cu contractorii și persoanele care au contracte pe perioadă determinată.​

Condiții de dispoibilizare

Reducerile de personal se vor aplica tuturor ariilor de activitate ale Aumovio Operations & Technology, inclusiv User Experience, Safety and Motion, Architecture and Network Solutions și Autonomous Mobility.

Procesul va fi gestionat conform legislației locale, iar angajații vor beneficia de între 1 - 6 salarii compensatorii, în funcție de vechime. Categoriile vulnerabile, cum sunt persoanele peste 50 =de ani, vor primi salarii suplimentare.​

Majoritatea reducerilor vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2026, iar angajații vor fi informați în mod transparent, noteaeză dcnews.ro.

Compania subliniază că procesul va fi gestionat responsabil și conform reglementărilor legale, însă incertitudinea privind viitorul profesional persistă pentru mulți dintre salariați.