de Redacția Jurnalul    |    05 Dec 2025   •   12:42
Înalta Curte de Casație a decis să sesizeze din nou Curtea Constituțională pe legea privind pensiile speciale
Înalta Curte de Casație și Justiție sesizează Curtea Constituțională cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, au declarat pentru G4Media surse ÎCCJ.

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a convocat vineri, 5 decembrie, la ora 12, Secțiile Unite ale instanței supreme pentru a analiza oportunitatea sesizării Curții Constituționale cu privire la noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraților, conform G4 Media.

La precedenta sesizare formulată de ICCJ, judecătorii Curții Constituționale au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, extrinseci.

