Avertizare meteo imediată de vreme severă! Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 04-12-2025 ora 13:00 până la : 04-12-2025 ora 17:00

In zona : Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Iacobeni, Sadova, Panaci, Poiana Stampei, Moldova-Sulița, Cârlibaba, Breaza, Coșna, Ciocănești;

Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

COD : PORTOCALIU

Valabil de la : 04-12-2025 ora 12:45 până la : 04-12-2025 ora 16:00

In zona : Județul Caraş-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Anina, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Gârnic, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici;

Se vor semnala : Intensificări puternice ale vântului cu viteze la rafală de 70…90 km/h