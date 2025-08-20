Povestea unui român care și-a achitat creditul imobiliar în 4 ani: "Nu trebuie să fii sclavul băncii”

Tânărul a achiziționat în 2021 un apartament în București prin programul „Prima Casă”, cu un avans de 2.500 de euro și un preț final de circa 50.300 de euro, plus alți 15.000 de euro pentru mobilarea și utilarea locuinței.

La momentul achiziției i s-a părut o investiție semnificativă, însă apartamente similare în zonă se vând în prezent cu prețuri duble.

Strategie de economisire pentru achitarea datoriei

Secretul succesului său a fost o strategie strictă de economisire și muncă intensă: fără vacanțe în străinătate, fără ieșiri la mall, fără alcool, țigări sau mașină,.

„Am muncit și cu două joburi, am redus cheltuielile la strictul necesar și am pus accent pe a produce cât mai mult. Am reușit să plătesc toată datoria în 4 ani și acum mă bucur de libertatea financiară”, povestește tânărul.

În prezent, acesta mai are un credit Student-Invest de 10.000 de euro, fără dobândă, pe care nu îl grăbește să îl achite anticipat. Lunarrămâne cu circa 2.000 de lei după cheltuieli, iar planurile sale includ o vacanță de iarnă în Grecia sau Thailanda.

Mesaj pentru românii cu credite

Mesajul său pentru românii cu credite este destul de dur dar plin de speranță - nu trebuie să fii „sclavul băncii” timp de decenii. Cu disciplină, muncă și prioritizare, poți să închizi mai rapid creditele și să-ți recapeți libertatea financiară.

„Vreau să mă felicit pentru ceea ce am realizat și să încurajez pe cei aflați în această situație să lupte pentru libertate. Niciun credit nu trebuie să te lege pe termen lung!”, a concluzionat tânărul, potrivit dcnews.ro.