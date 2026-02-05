x close
Prima lună din 2026 a venit cu scăderea numărului de tranzacții imobiliare

de Adrian Stoica    |    05 Feb 2026   •   10:30
Sursa foto: cele mai multe tranzacții imobiliare au fost raportate în Brașov

Tranzacțiile imobiliare au înregistrat o scădere în luna ianuarie, fiind vândute doar 24.598 de imobile, cu 31.605 mai puține comparativ cu luna decembrie 2025, arată datele Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de jurnalul.ro.

De asemenea, comparative cu perioada similar a anului 2025, tranzacțiile au fost puține cu 6.236 de unități.

Cele mai active piețe imobiliare au fost cele din București, cu 4.159 de tranzacții, Ilfov (1.799 unități) și județul Brașov (1.273). În schimb, județele cu cea mai puține tranzacții imobiliare au fost Teleorman (41), Călărași (121) și Sălaj (169).

Pe municipii reședință de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au fost raportate în Brașov (696 de imobile tranzacționate), Constanța (365) și Suceava (360). Cele mai puține vânzări au fost înregistrate în Alexandria (3 tranzacții), Miercurea-Ciuc (10) și Giurgiu (19).

În ceea ce privește finanțarea prin credit, numărul ipotecilor înscrise la nivel național a fost de 14.830, în scădere cu 5.855 față de ianuarie 2025, ceea ce indică o diminuare a apetitului pentru achiziții finanțate bancar. Cele mai multe ipoteci au finanțat tranzacțiile imobiliare în București (2.564 de tranzacții), Ilfov (1.336) și județul Timiș (823). La polul opus s-au situat județele Harghita (27), Teleorman (39) și Gorj (46).

În ceea ce privește terenurile agricole, la acest capitol cele mai multe tranzacții s-au înregistrat în județele Buzău (436 de loturi vândute), Dolj (312) și Tulcea (275).

 

