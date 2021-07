Schimbări pe piața imobiliară. Prețurile locuințelor și a chiriilor vor crește în următorii ani

Preţurile chiriilor se preconizează că vor crește în următorii ani atât în România, ca şi în Europa Centrală şi de Est din cauza supraaglomerării și a costurilor tot mai crescute la imobile, arată analiza "The Private Rental Sector: Has it found a home in CEE?", realizată de Colliers în colaborare cu Greenberg Traurig şi Kinstellar.

România are cea mai mare rată de supraaglomerare din UE deși 96% dintre locatari sunt proprietari.

Apartamentele închiriate reprezintă circa 20% din total în orașele mari, cum sunt Bucureștiul și Cluj-Napoca. Motivul este faptul că o rată la casă este de multe ori mai accesibilă decât chiria. În Capitală, rata lunară a unui credit ipotecar este cu 12% mai mică față de chirie.

Rata supraaglomerării în țara noastră era de 45,8% în 2019, în funcție de numărul camerelor/persoană și a dimensiunii medii a gospodăriei. România este urmată de letonia cu 42,2% și Bulgaria de 41,1%. Se estimează că închirierile vor crește din cauza prețurilor tot mai mari la vânzarea locuințelor, iar băncile centrale limitează acordarea de către instituțiile bancare a creditelor ipotecare din această regiune.

Scumpirea locuințelor este cauzată și de mărirea prețurilor la materialele de construcție.

Nivelul mediu al randamentului pentru închirieri rezidenţiale din Bucureşti este între 6-6,5%.

Costul pentru construirea unei locuințe în blocul comunitar a crescut cu 15% între 2010-2019, cele mai mari fiind înregistrate în Ungaria - 47% şi în România 46%, potrivit Eurostat.