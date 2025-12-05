Sol sănătos, viitor sigur: România trebuie să-și protejeze terenurile fertile

Cu această ocazie, organizațiile profesionale ale fermierilor, mediul universitar și instituțiile de cercetare agricolă subliniază importanța strategică a solului ca resursă esențială pentru securitatea alimentară și stabilitatea națională.

Solul – o resursă vitală aflată sub presiune

România dispune de unele dintre cele mai fertile soluri din Europa, un atu major pentru producția agricolă și competitivitatea fermelor. Cu toate acestea, această resursă este tot mai vulnerabilă. Specialiștii atrag atenția asupra unor presiuni majore care afectează calitatea solului:

degradarea fizică și chimică,

eroziunea accentuată,

pierderea fertilității,

efectele schimbărilor climatice,

urbanizarea necontrolată și scoaterea terenurilor din circuitul agricol,

insuficiența investițiilor în cercetare și tehnologie.

Aceste fenomene pun în pericol potențialul agricol al țării și capacitatea României de a-și asigura hrana pe termen lung.

Un apel pentru o politică de stat dedicată protecției solului

„Protejarea și valorificarea solului nu sunt doar priorități agricole, sunt obiective naționale”, subliniază reprezentanții organizațiilor profesionale. Ei arată că solul reprezintă capitalul natural al României și că de sănătatea lui depinde viitorul agriculturii, al industriei alimentare și al stabilității sociale.

În acest sens, sunt propuse mai multe direcții majore pentru o politică publică coerentă dedicată protejării solului:

crearea unui Program Național pentru Conservarea și Fertilitatea Solului ,

dezvoltarea agriculturii de precizie și digitalizarea bazei naționale de date pedologice ,

investiții în irigații, drenaje și măsuri de combatere a eroziunii ,

finanțarea cercetării aplicate în institutele agricole ,

protejarea terenurilor cu valoare agronomică ridicată ,

promovarea rotației culturilor, agriculturii regenerative și tehnologiilor prietenoase cu solul.

Aceste măsuri sunt considerate indispensabile pentru menținerea fertilității solului și adaptarea agriculturii la noile condiții climatice.

Solul, o componentă de securitate națională

LAPAR, împreună cu mediul academic și institutele de cercetare, transmite un mesaj clar: protejarea solului trebuie inclusă în toate strategiile naționale de dezvoltare.

Fără sol sănătos nu pot exista:

o agricultură performantă,

exporturi agricole sustenabile,

o industrie alimentară competitivă,

locuri de muncă stabile,

o societate echilibrată.

"Ziua Mondială a Solului devine astfel nu doar un moment simbolic, ci și un prilej de reflecție asupra responsabilității comune de a proteja una dintre cele mai valoroase resurse ale țării", transmite dr. ing. Nicu Vasile, Președinte LAPAR.