Simulare nocturnă pe tronsonul Focșani-Adjud din Autostrada Moldovei: Când va fi deschis circulației rutiere?

„Pentru că mâine, 23.12 (astăzi – n.r.) , ora 11:00 dăm în trafic încă 50 de Km din Autostrada Moldovei A7, tronsonul Focșani-Adjud, am făcut o simulare de traseu. (…) Este o simulare de traseu puțin altfel pentru că, fiind un tronson destul de lung, nu am avut posibilitatea unei transmisii live așa cum am făcut de obicei și totodată realizată în ultima seară/noapte înainte de inaugurare”, a scris Scrioșteanu pe pagina sa de Facebook.

Acesta menționează că proiectul este cofinanțat din fonduri europene.

Marți, la ora 11:00, se dau în circulație alți 50 de kilometri din Autostrada A7, pe tronsonul Focșani-Adjud. Astfel, se va putea circula la nivel de autostradă pe Autostrada A7 între Ploiești și Adjud, pe aproximativ 196 kilometri, și va exista o conexiune rutieră rapidă de aproape 240 kilometri între București și Adjud.

Luni, Cristian Pistol, directorul CNAIR, a subliniat importanța investiției pentru regiune, afirmând că „economia Moldovei are acum o nouă perspectivă”. Potrivit acestuia, restul de aproximativ 125 de kilometri până la Pașcani ar urma să fie finalizați anul viitor, cel mai probabil în trei etape.