„De ziua ta, mămico”: concert din seria „Big Band-ul Radio România meets Romanian Youth Jazz Orchestra”

Programul de la Sala Radio este unul extrem de generos. Veți asculta hit-uri din repertoriul internațional ca „Summertime”, „Fly Me to the Moon”, „In the Mood”, „Sing, Sing, Sing”, tema din „Muppets Show”, „Over the Rainbow”(„Vrăjitorul din Oz”), alături de piese pe care le-am fredonat cu toții în copilărie sau melodii din repertoriul legat de venirea primăverii (precum „De ziua ta, mămico!”, „O rătușcă stă pe lac” sau „Dacă vesel se trăiește”), toate orchestrate în manieră de jazz.

Lansat de Big Band-ul Radio în toamna anului 2025, proiectul Romanian Youth Jazz Orchestra se adresează elevilor între 9 și 18 ani care studiază în școli și licee din întreaga țară, oferindu-le șansa de a cânta într-un ansamblu profesionist de jazz și de a beneficia de îndrumarea unor muzicieni consacrați. Primul concert din cadrul proiectului a avut loc pe 4 decembrie 2025 și s-a bucurat de aprecierea publicului care a umplut Sala Radio, aplaudându-i pe tinerii artiști în cele mai cunoscute hit-uri de Crăciun, dar și în piese celebre din repertoriul internațional de jazz.

Ideea proiectului îi aparține prim-trompetistului Sebastian Burneci și a pornit din experiențele educaționale anterioare ale ansamblului Radio România, precum seria de concerte ,,Jazz for Kids”, unde copiii muzicieni au avut ocazia să cânte ca soliști.

Tinerii artiști se bucură de îndrumare din partea membrilor Big Band-ului, care le-au devenit mentori: Cătălin Milea la saxofoane, Sebastian Burneci la trompete, Ciprian Partenie la tromboane, Liviu Negru la chitară, Johnny Bica la pian și Laurențiu Zmău la percuție și baterie.

Romanian Youth Jazz Orchestra urmărește construirea unei comunități durabile de tineri muzicieni și promite astfel să devină un nucleu pentru viitoarele generații de muzicieni din jazz-ul românesc, oferind tinerilor oportunitatea de a cânta, de a învăța și de a evolua într-un context profesional plin de dedicare.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.