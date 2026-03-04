PUSL: Educația trebuie tratată ca investiție strategică, nu ca o cheltuială bugetară

Evenimentul a avut ca obiectiv analizarea problemelor structurale din educație și identificarea unor soluții concrete pentru îmbunătățirea calității învățământului din România. În cadrul discuțiilor au fost abordate teme esențiale precum stabilitatea legislativă în educație, corelarea programelor universitare cu cerințele pieței muncii, migrația tinerilor și lipsa oportunităților pentru absolvenți în România.

Participanții au subliniat că fără o finanțare adecvată și fără o strategie coerentă pe termen lung, sistemul educațional riscă să piardă tot mai mulți tineri valoroși, care aleg să își continue studiile și cariera în afara țării.

În acest context, Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL, a atras atenția asupra importanței investițiilor reale în educație.

„Viitorul unei națiuni se construiește în fiecare clasă de școală. Cât investești în educație arată cât îți pasă cu adevărat de viitorul țării tale. Din păcate, actualul guvern pare să trateze educația ca pe o cheltuială care poate fi redusă la nevoie, nu ca pe o investiție strategică în viitorul României”, a declarat Lavinia Șandru.

Un alt subiect important abordat în cadrul dezbaterii a fost protejarea copiilor în mediul online. Parlamentarii PUSL susțin limitarea accesului la rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani și intenționează să lanseze în perioada următoare consultări cu profesori, părinți și specialiști în psihologie.

Potrivit unui sondaj online realizat de PUSL, peste 80% dintre participanți susțin această propunere.

Reprezentanții partidului au anunțat că seria dezbaterilor tematice va continua, iar concluziile rezultate vor fi transformate în inițiative legislative menite să contribuie la modernizarea sistemului educațional românesc.