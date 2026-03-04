Fonduri europene pentru studenți: Aproape 40.000 de tineri vor primi burse de 925 de lei pe lună

Programul are scopul de a sprijini studenții, în contextul diminuării fondului național pentru burse, de la 1,7 miliarde de lei la 1,2 miliarde de lei.

Universitățile trebuie să aplice până pe 6 martie

Nicu Ștefănuță a transmis un mesaj către toate universitățile din țară să depună listele cu studenții eligibili până pe 6 martie pentru a putea accesa fondurile europene.

„Fac un apel către toate universitățile din țară să aplice până pe 6 martie! Studenții au nevoie urgentă de acest sprijin! Pentru mulți, această sumă va face diferența dintre a continua studiile sau a renunța înainte de finalul anului universitar”, a declarat europarlamentarul.

Universitățile vor fi responsabile de identificarea și selecția studenților, verificarea documentelor, validarea datelor în platforma dedicată, contractarea beneficiarilor și efectuarea plăților lunare conform metodologiei oficiale.

Fonduri europene pentru burse

Comisia Europeană a confirmat că fondurile necesare pot proveni din Fondul Social European. Măsura vine ca răspuns la reducerea bugetului național pentru burse și este implementată cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetării, în colaborare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Cine este Nicu Ștefănuță

Nicu Ștefănuță este primul europarlamentar român afiliat grupului politic al Verzilor din Parlamentul European și vicepreședinte al PE. În prezent, el este membru al Comisiei pentru Bugete și al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie și membru supleant în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, precum și în Comisia pentru Sănătate Publică, notează dcnews.ro.