Paradoxul asigurărilor: Românii vor să-și protejeze casele, dar se tem de instabilitatea financiară

Joi, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), a publicat rezultatele Barometrului UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România.

Românii sunt preocupați, în primul rând, de instabilitatea financiară. Chiar și mai preocupați decât inclusiv riscurile asociate locuinței și bunurilor materiale (77%) sau vieții și sănătății (72%), potrivit rezultatelor barometrului Barometrului UNSAR-IRES.

55% dintre respondenții barometrului s-ar declarat îngrijorați de evenimentele sociale, politice sau globale, iar aceste îngrijorări ale românilor arată că evenimentele economice și geopolitice influențează percepția riscurilor în rândul cetățenilor.

Rezultatele barometrului arată că asigurarea locuinței este una dintre cele mai căutate forme de protecție financiară de către români. Aproape 6 din 10 români, adică un procent de 56% dintre respondenți, sunt interesați să-și asigure locuințele.

Aceștia își fac și asigurări de călătorie, dar și asigurări voluntare de străinătate, care le acoperă costurile medicale în clinicile private din străinătate. Aproape 5 din 10, adică un procent de 48% dintre respondenți, sunt interesați de aceste două forme de asigurare.

Un procent mai mic de români aleg asigurarea pe viață, acesta fiind răspunsul dat de 4 din 10 români, adică un procent de 42% dintre respondenți.

Președintele UNSAR, Alexandru Ciuncan, pune aceste îngrijorări pe seama unor circumstanțe precum fenomenele meteo extreme sau incendiile, care sunt tot mai dese.

„Rezultatele acestei ediții a Barometrului UNSAR-IRES arată că românii conștientizează tot mai mult impactul pe care evenimentele neprevăzute îl pot avea asupra echilibrului financiar al familiei. Creșterea frecvenței și a severității fenomenelor meteo extreme sau a incendiilor au contribuit cu siguranță la interesul în creștere pentru asigurările de locuințe, iar faptul că asigurările de sănătate și cele de viață se regăsesc printre principalele opțiuni indicate de respondenți confirmă preocuparea tot mai mare pentru protejarea sănătății, a veniturilor și a bunăstării financiare pe termen lung”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General al UNSAR.

În ceea ce privește factorii care ar putea stimula încheierea unei asigurări facultative, românii menționează în primul rând veniturile mai ridicate (36%), urmate de facilitățile fiscale oferite de stat (26%) și de o mai bună informare privind beneficiile și rolul asigurărilor (24%).

Barometrul UNSAR-IRES privind percepția riscului și cultura asigurărilor din România se realizează anual și analizează modul în care românii percep principalele riscuri cu care se confruntă, dar și interesul pentru soluțiile de protecție financiară.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 1.026 de respondenți, cu vârste între 18 și 50 de ani, în perioada 21.04 – 05.05.2026, prin intermediul chestionarelor telefonice.

(sursa: Mediafax)