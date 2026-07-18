Cum să reacționezi când cineva țipă la tine. Metoda psihologilor

Chiar și în relațiile sănătoase, oamenii își pierd uneori cumpătul. O ceartă cu partenerul escaladează în țipete, un prieten explodează după săptămâni de frustrare acumulată, un coleg ridică tonul într-o ședință tensionată. În astfel de momente, două reacții par instinctive: „calmează-te" și un „îmi pare rău" reflex. Problema, spun specialiștii, e că ambele au adesea efectul opus celui dorit.

De ce nu funcționează „calmează-te" și scuzele rapide

Potrivit dr. Lokesh Shahani, profesor asociat de psihiatrie la UTHealth Houston, a spune unei persoane furioase să se calmeze e perceput, aproape mereu, ca o critică - și, pe deasupra, rareori dă rezultate. O scuză reflexă poate fi la fel de contraproductivă: transmite că intimidarea funcționează. Poate opri țipetele pe moment, dar învață cealaltă persoană că furia îi aduce ce vrea, scrie TIME.

Scopul real, spun experții, nu este ca cealaltă persoană să nu mai fie supărată, ci să redevină posibilă o conversație reală. Asta înseamnă două lucruri în același timp: să-ți protejezi propriile limite - pentru că nimeni nu merită să fie certat abuziv - și, simultan, să faci cealaltă persoană să se simtă cu adevărat ascultată.

O excepție importantă: dacă te simți fizic sau emoțional în pericol, prioritatea nu mai e găsirea cuvintelor potrivite, ci ieșirea din situație, avertizează Moshe Cohen, expert în rezolvarea conflictelor din Boston.

Fraze care chiar funcționează, potrivit specialiștilor

„Ajută-mă să înțeleg cum ai văzut tu situația" - Shahani folosește constant această frază, nu doar în conflicte majore, ci și în neînțelegerile zilnice cu cei apropiați. Promite un singur lucru: atenție. Oamenii furioși nu gândesc clar și nu te pot asculta cu adevărat - de aceea, primul pas e să restabilești condițiile unei conversații, nu să te aperi imediat.

„Îmi dau seama cât de important e asta pentru tine" - Validarea nu înseamnă că scuzi comportamentul cuiva, ci că-i recunoști dreptul la emoție. Psihologa clinică Arela Agako, din Toronto, explică faptul că furia explozivă e, de obicei, o emoție secundară - dedesubt se ascunde adesea frică, rușine sau tristețe. Ideea e să validezi emoția, nu comportamentul.

„Ai dreptate că..." - Pare ultimul lucru pe care vrei să-l spui cuiva furios pe tine, dar psihologul Rod Mitchell, din Calgary, specializat în gestionarea furiei, recomandă o tehnică numită „dezarmare": găsești sâmburele de adevăr din ce spune cealaltă persoană, chiar dacă e doar o mică parte din tablou, și îl recunoști cu voce tare. Furia e, de multe ori, o emoție defensivă, iar faptul că găsești un punct de acord surprinde autentic persoana furioasă.

„Sunt dispus să vorbim, dar nu dacă țipăm unul la altul" - O variantă mai bună decât „calmează-te", pentru că stabilește o limită fără ca cealaltă persoană să se simtă atacată sau judecată pentru felul în care se comportă.

„Am o idee care ar putea ajuta. Vrei s-o auzi?" - Una dintre cele mai frecvente greșeli e să încerci să rezolvi problema prea devreme. Cât timp cineva e încă „inundat" emoțional, nu e pregătit să audă soluții - așteaptă doar o nouă ocazie să explice de ce e supărat. Cohen recomandă să aștepți până persoana s-a descărcat complet și abia apoi să ceri permisiunea de a propune o soluție.

„Vreau să te ascult, dar nu pot la nivelul ăsta" - Uneori, nicio formulare nu ajută, iar cea mai bună soluție e o pauză. Mitchell recomandă exact această frază, urmată de „hai să ne oprim și să revenim la discuție" - un mod de a arăta că nu ignori problema celuilalt, ci protejezi conversația până când amândoi sunteți într-o stare mai bună pentru ea.

Când e momentul să pleci

Dacă cealaltă persoană continuă să țipe, să te jignească sau să te facă să te simți nesigur emoțional ori fizic, e timpul să te retragi. Cohen sugerează o ultimă limită clară: modul în care vorbește nu funcționează pentru tine și nu poți continua acest tip de conversație - iar dacă situația nu se schimbă, să pleci din cameră sau să închizi telefonul. A te retrage nu înseamnă a renunța la relație, ci a refuza să participi la o conversație care nu mai duce nicăieri.