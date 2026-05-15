Scandalul salariilor explodează! Adrian Negrescu critică dur companiile de stat și avertizează: „Bolojan a deschis Cutia Pandorei” în privința salariilor

Adrian Negrescu, despre companiile de stat pe profit: „Nu ar trebui să mărească salariile din pix”

Decizia de a permite creșteri salariale în anumite companii de stat profitabile a stârnit reacții puternice în spațiul public. Analistul economic Adrian Negrescu susține că argumentul profitabilității este unul periculos și poate genera un efect în lanț în întreg sistemul bugetar.

Expertul atrage atenția că multe dintre companiile de stat considerate „performante” înregistrează profit nu datorită eficienței economice, ci pentru că beneficiază de poziții dominante în piață sau pentru că amână investițiile esențiale.

Adrian Negrescu: „Multe companii de stat fac profit pentru că au monopol”

Într-o analiză extrem de critică, Adrian Negrescu afirmă că explicațiile privind majorările salariale sunt „cel puțin deplasate” și că realitatea economică din spatele acestor profituri este diferită de cea prezentată public.

„Sa ii explice cineva premierului ca multe dintre companiile de stat care inregistreaza profit o fac pentru simplul motiv ca au un monopol in piata si ca isi permit sa creasca costurile de productie (vezi cazul Hidroelectrica) cand isi doresc.”

Analistul aduce în discuție cazul Hidroelectrica, una dintre cele mai profitabile companii de stat din România, despre care spune că beneficiază de avantajele unei piețe controlate și de capacitatea de a transfera costurile către consumatori.

Potrivit acestuia, profitul unor companii de stat nu reflectă neapărat performanță managerială sau eficiență economică, ci rezultatul unui context privilegiat.

Profit fără investiții? Criticile care vizează managementul companiilor de stat

Adrian Negrescu susține că multe dintre aceste firme reușesc să raporteze rezultate financiare pozitive și pentru că evită investițiile majore în infrastructură sau dezvoltare.

„In plus, multe dintre ele fac profit pentru ca nu fac investitii.”

Analistul consideră că această strategie este una riscantă pe termen lung, mai ales în domenii strategice precum energia, unde investițiile în modernizare și extinderea capacităților sunt esențiale pentru stabilitatea pieței.

În opinia sa, companiile deținute de stat ar trebui să urmărească în primul rând interesul public și accesul populației la servicii și produse la prețuri corecte, nu maximizarea profitului.

„Companiile de stat ar trebui să ofere servicii mai ieftine”

Negrescu spune că misiunea reală a companiilor controlate de stat ar trebui să fie protejarea consumatorilor și susținerea economiei, nu alimentarea unor creșteri salariale bazate exclusiv pe profit.

„Explicatia cum ca cele 47 de firme de stat au dreptul sa creasca salariile pentru ca se afla pe profit e cel putin deplasata.”

Analistul continuă și explică faptul că firmele publice nu ar trebui să funcționeze după aceeași logică precum companiile private orientate exclusiv spre profit.

„In mod normal, aceste firme de stat ar trebui sa ofere produse si servicii cat mai ieftine (mai ales in zona de energie), nu sa umble dupa un profit speculativ, iar salariile sa fie crescute, astfel, din pix.”

Declarațiile sale vin într-un moment sensibil pentru economia României, în care presiunea pe bugetul de stat rămâne ridicată, iar discuțiile despre salarii și sporuri continuă să provoace tensiuni.

Avertisment privind un nou val de revendicări salariale în sectorul bugetar

Cea mai dură avertizare lansată de Adrian Negrescu vizează efectele pe care aceste decizii le pot avea asupra întregului aparat bugetar.

Potrivit analistului, dacă argumentul profitabilității este acceptat pentru unele companii de stat, atunci și alte categorii de angajați din sistemul public ar putea solicita majorări salariale folosind justificări similare.

„Bolojan a deschis „Cutia Pandorei'' in materie salariala si nu este exclus ca in perioada urmatoare si alte categorii de bugetari sa ceara cresteri de salarii pe diverse motive legate de ,,profitabilitate" sau ,,importanta sistemica"”

Această perspectivă riscă să amplifice presiunea asupra bugetului public și să deschidă noi conflicte între diferitele categorii de angajați ai statului.