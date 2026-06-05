Prânz în stil italian: Cum prepari rapid chiftele fragede în sos de roșii aromat

Chiftelele se remarcă prin textura lor fragedă și suculentă, obținută dintr-un amestec bine echilibrat de carne, pesmet și lichid. Usturoiul și pătrunjelul adaugă prospețime, în timp ce parmezanul oferă o notă intensă, specifică bucătăriei italiene.

Sosul de roșii, cu usturoi și ulei de măsline, are rolul de a completa preparatul fără a-i acoperi aromele principale.

Rețetă de chiftele în sos de roșii, cu parmezan și pătrunjel

Ingrediente

Pentru chiftele:

700 g carne tocată (vită și porc)

1 ou

80 g pesmet

60 ml lapte

50 g parmezan

3 căței de usturoi

2 linguri pătrunjel tocat

1 linguriță oregano uscat

sare și piper după gust

2 linguri ulei de măsline

Pentru sos:

500 ml pastă de roșii

2 linguri ulei de măsline

2 căței de usturoi

1 linguriță zahăr

½ linguriță sare

busuioc sau pătrunjel

Pentru servire:

parmezan

pătrunjel proaspăt

roșii (opțional)

Mod de preparare

Compoziția pentru chiftele se realizează prin amestecarea cărnii tocate cu oul, pesmetul, laptele, parmezanul ras, usturoiul, oregano, pătrunjelul, sarea și piperul. Ingredientele se omogenizează ușor, fără a compacta excesiv compoziția.

Amestecul se lasă la odihnit aproximativ 10 minute, timp în care pesmetul absoarbe lichidul, iar aromele se întrepătrund.

Se formează chiftele rotunde, ușor mai mari decât o nucă, modelate cu palmele ușor unse cu ulei. Acestea se rumenesc într-o tigaie încinsă, până capătă o crustă aurie, fără a fi gătite complet la interior.

Separat, pentru sos, usturoiul se călește ușor în ulei de măsline, apoi se adaugă pasta de roșii, zahărul și sarea. Sosul se fierbe la foc mic aproximativ 15 minute, până devine omogen și ușor redus.

Chiftelele se adaugă în sos și se mai gătesc împreună timp de 15–20 de minute, la foc mic, până când devin fragede și complet pătrunse de aromele sosului.

Cum se consumă

Preparatul se servește cald, cu parmezan ras deasupra și pătrunjel proaspăt. Pentru un plus de prospețime, pot fi adăugate roșii cherry. De asemenea, se consumă simplu sau alături de pâine prăjită, paste, piure de cartofi ori mămăligă cremoasă, în funcție de preferințe, potrivi hellotaste.ro.

Prin combinația dintre textura moale a chiftelelor, dulceața acidulată a sosului de roșii și gustul intens al parmezanului, preparatul rămâne o reinterpretare simplă, dar elegantă, a bucătăriei italiene clasice.